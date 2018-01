Comme il n’y a pas d’événement majeur, la presse en crée. C’est malheureux d’en arriver là, mais voilà à quoi nous en sommes réduits. Notre presse précipite les choses et un quotidien n’a pas hésité, à parler d’un risque d’une année blanche dans le secteur de l’Education. Une «info» qui a étonné tout le monde, car, jusqu’à preuve du contraire, les cours sont dispensés de manière plus que régulière, dans tous les établissements scolaires du pays. Excepté, certes deux wilayas qui sont Blida et à un degré moindre Bejaïa.

Mais nonobstant ces deux cas, tout marche pour le mieux et le secteur de l’Education nationale depuis deux ans maintenant, n’a rien à voir avec ce que nous avons vécu pendant de longues années depuis Benbouzid. Le secteur a été «pacifié» et les élèves continuent d’aller chaque jour à leurs classes, sans grands pépins notables. Plus qu’un journaliste, je peux, (et je m’excuse d’utiliser la première personne), en témoigner, comme parent d’élève, qui depuis le mois de septembre, voit ses enfants suivre leurs cours sans aucune interruption. Et c’est ce qui fait regretter ces sorties de route de cette presse en manque de sensationnel, qui fabrique des événements alarmants, qui n’ont aucune réalité sur le terrain. Un constat qui a fait dire à un ami, tout aussi étonné, que nous avons une presse professionnelle, exactement comme le championnat professionnel de notre football.

Cette légèreté d’écrire et d’alarmer, pour des «fake news», pour paraphraser Donald Trump, ne sert pas la presse nationale qui se ridiculise et crée surtout des tensions dans la société algérienne qui n’a surtout pas besoin de ces fausses tensions, car, elle en a bien d’autres à gérer. Une année blanche dans l’Education est absolument une trouvaille nulle qui discrédite ceux qui l’avancent ou veulent la créer, alors qu’elle n’existe pas.

Maintenant pour revenir à la seule info vraie dans le domaine, c’est cette situation plus que déplorable, de certains enseignants à Blida, affiliés à un syndicat autonome, qui ne pensent qu’à leurs petits soucis, en jouant de la manière la plus condamnable qui soit, de l’avenir de milliers d’enfants, pris en otage depuis des mois déjà. Un comportement inacceptable à tous points de vue, qu’il soit professionnel ou moral, et qui ne peut continuer, quels que soient les justificatifs et les explications de ces enseignants, qui n’ont plus rien à faire dans ce secteur, puisqu’ils ont démissionné de leur première tâche à savoir, mettre l’intérêt des élèves au dessus de toutes les autres considérations. Ceux-là, il faut les condamner et on aurait aimé entendre la presse sur ce sujet précis, ça aurait eu le mérite de commenter une info vraie, malheureuse et condamnable.

Par Abdelmadjid Blidi