<span style='text-decoration: underline;'>Logement promotionnel aidé (LPA) </span>:<br><span style='color:red;'>Ce qu’il faut savoir sur la formule</span>

Les cadres du ministère planchent sur les textes réglementaires encadrant la formule LPA. «Le programme LPA prévoit 70 000 unités et peut être revu à la hausse» avait précisé le ministre de l’Habitat. Le revenu mensuel pour prétendre à un logement est plafonné à 108.000 Da.

La nouvelle formule développée par le ministère de l’Habitat pour l’accès au logement, se met en place graduellement et semble connaître un certain succès auprès des citoyens, pour sa nature mi-sociale, mi-promotionnelle. Il reste néanmoins, qu’en tout état de cause, cette formule communément appelée LPA (Logement promotionnel aidé), est destinée à la classe moyenne et de fait, sera au centre d’une pression exercée par une forte demande de la part des familles intéressées. Au ministère chargé de piloter la nouvelle formule, on en est à la délicate phase de fixation des quotas des logements par wilaya. L’équation est plutôt complexe, tant l’attente est grande. Mais au département de Abdelwahid Temmar, on se veut rassurant. «Le programme LPA prévoit 70 000 unités et peut être revu à la hausse» avait précisé le ministre de l’Habitat, devant les députés de l’APN. Ce quotas suffira-t-il à combler la demande ? Rien n’est moins sûr, en fait. Il reste, cependant, que la nature même de la formule qui exige moins d’engagement financier de l’Etat par rapport à la Location-vente, laisse une marge intéressante aux pouvoirs publics. A l’échelon local, ces derniers seront informés à travers les walis, du quota de logements de chaque wilaya après l’élaboration des listes finales. L’idée est d’accorder aux responsables locaux, assez de temps dans l’opération tout aussi délicate qui consiste à finaliser les démarches relatives à l’attribution des assiettes foncières. Les wilayas avaient transmis, la semaine passée à la tutelle, les plans cadastraux, exception faite de la wilaya de Tizi-Ouzou qui connaît des problèmes avec les propriétaires privés. Dans le grand Sud, des agglomérations de logements individuels seront réalisées suivant la nature de chaque région, en laissant le choix au responsable local pour l’aspect externe et au bénéficiaire pour l’aménagement interne.

En attendant, les cadres du ministère planchent sur les textes réglementaires encadrant la formule LPA. Ce sera le cadre juridique qui servira aux autorités locales et aux promoteurs pour concrétiser le LPA sur le terrain. Le ministre avait annoncé, par ailleurs, que le «décret exécutif relatif à cette formule sera signé par le Gouvernement dans les jours à venir». Du côté de la société, il a été déjà enregistré un engouement qui fait que les APC ont été prises d’assaut par des souscripteurs venus s’informer sur les conditions d’accès à cette formule. Il va de soi qu’en l’absence de texte réglementaire, les responsables des APC n’avaient pas de réponse à fournir.

L’intérêt des citoyens tient certainement dans la garantie de l’accès à la propriété, mais également à l’étalement de la période de remboursement des prêts bancaires. Bref, le message de Temmar a été entendu par les Algériens qui semblent accepter la fourchette des prix proposés par le ministère de l’Habitat. Le prix au m2 sera de 50.000 dinars, hors prix du foncier. Quatre zones ont été identifiées selon le coût final du logement.

C’est le décret exécutif, actuellement en voie de signature, qui définira les wilayas et les prix des logements. La fourchette des revenus salariaux donnant accès à un LPA, se situe entre 0 et 6 fois le salaire national minimum garanti. Le revenu en question, est donc plafonné à 108.000 Da par mois.