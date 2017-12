<span style='text-decoration: underline;'>Il sera bientôt une réalité en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Ce qu’il faut savoir sur le e-commerce</span>

Il sera procédé à la confection d’un fichier national des e-fournisseurs inscrits au registre de commerce, auprès du Centre national du registre de commerce. Cela, pour sécuriser la relation commerçant-client.



Adopté en octobre dernier en Conseil des ministres, le projet de loi relatif au commerce électronique, renforce la sécurité des transactions commerciales. Première condition pour l’exercice de cette activité concerne l’inscription obligatoire du e-commerçant au registre du commerce. Il y a donc une traçabilité des acteurs, ce qui constitue, en soi, un motif d’assurance pour les e-client. L’autre condition de la loi concerne l’obligation faite aux commerçants de mettre en ligne d’un site web, nécessairement hébergé en Algérie.

Ce sont-là les garde-fous prévus par le texte que présentera bientôt la ministre des Postes et des technologies de l’information et de la communication, devant l’APN.

En sus de ces mesures, il sera procédé à la confection d’un fichier national des e-fournisseurs inscrits au registre de commerce, auprès du Centre national du registre de commerce.

Cela, pour sécuriser la relation commerçant-client. Quant aux devoirs des e-consommateurs, la loi l’oblige à payer le prix convenu dans le contrat électronique dès la formation de ce document. L’un est l’autre ont donc intérêt à ce que les transactions se fassent dans les meilleures conditions possibles. Concernant les transactions commerciales transfrontalières, le projet de loi indique que «la vente par voie électronique d’un bien ou d’un service par un fournisseur, résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger, est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinar de la limite fixée par la législation en vigueur». Une disposition rendue nécessaire par l’impératif du contrôle des changes. Il reste que le produit objet de la vente doit être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste.

Le projet de loi encadre l’activité commerciale sur la Toile et, partant, interdit des transactions en rapport avec «les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons alcoolisées et tabac, les produits pharmaceutiques, les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ainsi que tout bien ou service soumis à l’établissement d’un acte authentique», rapporte le document du ministère des Postes et des Technologies de l’information et la Communication. Il convient de relever également, l’interdiction faite à toute transaction concernant du matériel, équipement et produits susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la Défense nationale, à l’ordre public et à la sécurité publique.

L’Algérie fait ses tout premiers pas dans ce domaine. L’on s’attend à des couacs, ainsi qu’à des opérations d’arnaque. De fait, le projet de loi prévoit des sanctions aux manquements de la saine pratique commerciale. Ainsi, en fonction de la nature des infractions, «des amendes sont prévues allant entre 50.000 DA et 2 millions de DA, auxquelles s’ajoutent la radiation du registre de commerce, la fermeture du site web et ce, sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur», stipule le document de présentation du projet de loi sur le e-commerce.

Enfin, il y a lieu de préciser que les personnes physiques et morales exerçant déjà le commerce électronique, disposent d’un délai de 6 mois à partir de la date de la publication de ce texte sur le journal officiel, après son vote à l’APN et au Conseil de la nation, pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Alger: Smaïl Daoudi