<span style='text-decoration: underline;'>Les personnes refoulées au sud du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Ce sont des terroristes de l’armée syrienne libre</span>

Ce qui était considéré comme hypothèse probable, s’est révélé une réalité, ces derniers temps. En effet, les informations qui annonçaient un retour des terroristes de Syrie et d’Irak vers l’Afrique du Nord et plus précisément vers l’Algérie, se confirment et justifient de tirer la sonnette d’alarme. La réaction des autorités d’interdire l’entrée au territoire national de nombreux jeunes arabes aux frontières sud du pays, s’explique, selon un responsable du ministère de l’Intérieur, par le fait que les individus en question, étaient des membres de l’Armée syrienne libre (ASL), une organisation terroriste qui a combattu aux côtés d’Al Nosra, un groupe radical proche d’El Qaïda. Les précisions du ministère de l’Intérieur s’étaient révélées nécessaires après que des informations faisant état d’un refoulement par les autorités algériennes vers le Niger de dizaines de personnes, en majorité des Syriens, ont été publiées par des médias et des sites internet. Ces informations étaient diffusées par des ONG de droit de l’homme. «Il y a des éléments tout à fait erronés et fallacieux et qui ne correspondent pas aux événements tels qu’ils se sont déroulés», a déclaré Hacen Kacimi, Directeur au Ministère de l’Intérieur chargé du Centre opérationnel du ministère et du dossier de la migration, interrogé par l’Aps.

Cette mise au point est accompagnée par un faisceau d’informations très sérieuses. Et pour cause, M.Kacimi fait une inquiétante révélation, à savoir que ces prétendus migrants qui ne le sont pas en réalité, sont «tout simplement des membres de l’armée syrienne libre qui étaient à Alep.» La précision dans l’identité et l’origine de ces individus révèle que les services de renseignement ont bien fait leur travail. Mais ce que retient, en plus, le responsable du ministère de l’Intérieur, c’est que certaines organisations de droits de l’homme reprennent de fausses informations.

Ce sont ces organisations qui font montre d’une légèreté coupable dans le traitement des informations qui irritent à juste titre les autorités algériennes et brouillent les pistes, au profit des filières terroristes. Aussi, M Kacimi a-t-il réfuté «les accusations selon lesquelles les autorités algériennes auraient refusé à ces personnes qu’elles demandent l’asile». Il en a pour preuve que «ces djihadistes, quand ils sont arrivés en Turquie, si vraiment ils étaient menacés dans leur vie, pourquoi n’ont-ils pas demandé le droit d’asile en Turquie ?». Une interrogation bien à propos, d’autant que les services de sécurité ont établi que «ces gens-là ont bénéficié de faux passeports avant d’être transférés par avion vers le Soudan et ensuite vers la Mauritanie», informe le responsable algérien.

A l’appui des conclusions des services de renseignement qui ont abouti au refoulement de ces terroristes, M.Kacimi argumente la décision du ministère de l’Intérieur en posant d’importantes questions, dont il faudra trouver les réponses: «quel est le migrant qui peut se permettre le luxe de voyager par tant de capitales et de débourser plus de 200 millions de centimes pour arriver aux frontières sud de l’Algérie ? Qui finance l’organisation, l’encadrement et la protection de ces djihadistes ?» Autant de zones d’ombres qui justifient amplement la réaction algérienne, surtout lorsque M.Kacimi apporte des éléments d’informations quelque peu troublants. «Ils rentrent vers le Nord du Mali sous une protection de groupes terroristes qui les ramènent vers Ain Khalil pour les faire rentrer dans le territoire national par Timiaouine. Et il y a une deuxième route qui passe (par avion) du Soudan vers Bamako où il y a de fortes complicités locales où on les fait remonter vers Agades où ils sont pris en charge par des groupes armés pour les faire remonter vers les frontières algériennes». Les itinéraires de la terreur sont donc identifiés, mais il n’est pas dit que d’autres pistes soient ouvertes par les groupes terroristes.

L’objectif final de cette colonne terroriste étant d’attenter à la sécurité de l’Algérie, les bonnes questions qui se posent avec acuité, est de savoir qui finance cette opération d’invasion et qui accorde sa protection à ces terroristes. Les services de renseignement algériens y travaillent, mais tous ces éléments d’informations qui peuvent naître dans l’esprit de tout le monde, ne sont pas du tout évoqués dans les communiqués des organisations des droits de l’homme qui, de fait, se font complices des terroristes.

Le grand tort des organisations droit-de-l’hommiste, est de ne pas se poser les bonnes questions. «Si c’était vraiment des migrants en détresse et qu’ils avaient besoin de la protection des autorités algériennes, pourquoi, quand ils sont arrivés aux frontières algériennes, ils ne se sont pas adressés aux autorités algériennes qu’ils ont évitées pour échapper au contrôle des autorités publiques», s’est interrogé M.Kacimi. Il y a là une vraie question et surtout une preuve tangible du caractère malfaisant de ces dizaines de jeunes, entraînés au combat et financés pour détruire des pays. Le même responsable a en effet, souligné que ces personnes ont été interceptées «en flagrant délit de franchissement illégal des frontières algériennes et ont été installées dans le Centre d’accueil de Tamanrasset où ont été confirmées leur origine et leur parcours». Sous prétexte d’humanisme, l’Algérie, terre d’asile pour les migrants, est ciblée par le terrorisme international.

Alger: Smaïl Daoudi