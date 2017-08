<span style='text-decoration: underline;'>Championnat d’Algérie de nage avec palmes fond 2017 - Jijel/ Benouenene Benyebka, médaille d’Or juniors</span>:<br><span style='color:red;'>«Ce trophée de Jijel en appellera d’autres»</span>

Lors du championnat national de nage avec palmes, qui s’est déroulé en mer à Jijel, les représentants d’Oran se sont bien comportés, pour remporter des médailles. Ils étaient 11 d’Oran, à prendre part à cette compétition nautique, en mer. Parmi les nageurs engagés, on n’omettra pas de citer, le jeune Junior, Benouenene Benyebka, du club CSCANO, qui s’est illustré, en s’adjugeant haut la main, le trophée et la médaille d’Or, de l’épreuve des 3000m juniors, malgré une forte concurrence.

Présentez-vous à nos lecteurs ?

« Je pratique la natation depuis mon jeune âge, et je suis détenteur de plusieurs titres nationaux, j’ai du consentir beaucoup d’efforts, pour arriver au top de ma forme et obtenir des distinctions. Mais beaucoup de problèmes, ne m’ont pas permis de m’affirmer encore plus en natation ».

O. T : Quels sont ces problèmes ?

B. B : « Le problème crucial du manque de bassins à Oran, vu que la piscine olympique d’Oran est fermée. Le fait de se déplacer quotidiennement vers Gdyel ou à O/Tlelat, ne nous arrange pas du tout, en plus d’autres problèmes, que connait la natation en général, qui ne permettent pas aux nageurs de progresser. C’est la raison pour laquelle, j’ai du arrêter la natation, pour aller vers une discipline toujours aquatique ».

O. T : C’est la nage avec palmes, bien sur…

B. B. « Je me suis reporté sur la nage avec palmes, toujours dans mon club le CSCANO. Et ce, depuis près d’une année et demie. Dans cette discipline, on a la possibilité de s’entrainer en mer. Seulement, il faut des moyens, dont les palmes, qui coutent chères. Mais puisque on s’y plait, on fait avec. Mais toujours est-il, qu’au sein de notre club, les responsables veillent à notre bien-être, en nous offrant le maximum de moyens et de considération ».

O. T : A Jijel, vous vous êtes adjugé la médaille d’Or, haut la main, qu’en pensez-vous ?

B. B. « Durant cette dernière compétition de Jijel, je me suis emparé de la première place, malgré une forte concurrence, et un niveau élevé de bons nageurs. Je suis arrivé sur une distance de 3000m, à prendre une longueur d’avance, sur mon concurrent immédiat. Je ne baisserai pas les bras, et continuerai à travailler. Et ce trophée en appellera d’autres. Je suis bien dans mon club, qui nous offre la possibilité de nous affirmer et de travailler dans la sérénité ».

O. T : C’est donc grâce au club et ses responsables que vous progressez ?

B. B : « Certes, dans mon club, on ne ménage aucun effort, pour notre bien, et je remercie d’ailleurs, notre président, Guetari Djamel, pour le grand intérêt qu’il porte aux nageurs, ainsi que notre entraineur : Rahal Azeddine et l’entraineur national, Yacine Kaddour Cheikh, qui font tout pour améliorer nos capacités, sans oublier le bon travail effectué au sein de la ligue ».

O. T : Un dernier mot pour conclure ?

B. B : « Bien sur je ne cesserai de remercier mes parents, qui consentent beaucoup d’efforts et me soutiennent constamment, pour la réalisation de bons résultats. Je dédie ce trophée gagné à Jijel, à mon père et ma mère ».

Propos recueillis par : B. Sadek