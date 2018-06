<span style='text-decoration: underline;'>Soirée religieuse à l’APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de Ghazouet Badr et récompenses des jeunes meilleurs récitants du Coran</span>

Célébration de Ghazouet Badr et récompenses des jeunes meilleurs récitants du Coran

Soirée religieuse à l’APC d’Oran : Célébration de Ghazouet Badr et récompenses des jeunes meilleurs récitants du Coran

Comme de coutume en 21ème jour de Ramadhan, la mémorable bataille de Ghazouet Badr a été célébrée et plusieurs jeunes récitants du Coran et des Imams ont été honorés par l’APC d’Oran.

Cette cérémonie qui s’est déroulée au siège provisoire de l’APC (ex-Prisunic, a été rehaussée par le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud, du président de l’APC monsieur Boubakeur Mohamed, de monsieur Salah Nouasri, divisionnaire de la Sûreté de wilaya d’Oran, du directeur des Affaires religieuses et d’Imams et de théologiens. Et comme d’habitude monsieur Boukhatem Noureddine président de l’APC, accueillait avec joie ses invités d’honneur où la salle était pleine d’invités pour l’événément.

Après le discours de bienvenue de monsieur Farouk délégué qui parlait au nom du maire, on passa à la lecture historique de cette bataille de Ghazouet Badr qui a eu lieu au mois de Ramadhan, puis plusieurs orateurs Imams de la mosquée Ibn Badis, prirent la parole pour relater cette bataille.

Puis six jeunes meilleurs récitants du Coran, ont reçu des récompenses des mains du wali d’Oran et du président de l’APW.

Plusieurs Imams et l’ancien chanteur Karim Houari, ont été également honorés dans cette soirée avant de passer goûter un succulent couscous au miel du «S’hour». Ainsi, l’APC d’Oran et le maire d’Oran, ont été à la hauteur de l’événement.

Adda.B