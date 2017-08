<span style='text-decoration: underline;'>Béthioua </span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée du Moudjahed</span>

C’est dans la daïra de Béthioua qu’a eu lieu l’honneur de célébrer la journée du Moudjahed et c’est dans une ambiance inhabituelle, la place du Monument des Martyrs a été pavoisée.

Plusieurs cavaliers de la région, des groupes folkloriques, un peloton de policiers, de gendarmes, d’agents de la Protection civile, faisaient la haie d’honneur. Une grande foule de citoyens, d’anciens moudjahidines et de cadres de la daïra de Béthioua dont le chef de daïra madame Benzerga, monsieur Chérif Amar président de l’APC et madame Izri Nadia de l’Union nationale des femmes et membres de l’APC, ont accueilli la délégation officielle rehaussée par le wali d’Oran monsieur Mouloud Chérifi, le président de l’APW monsieur Benmarouf, de M. Djatou Hadj Abdelkader de l’UGTA et de plusieurs députés de l’APN. Le wali devait prendre un bain de foule en saluant les présents à cette cérémonie de recueillement. Puis, la délégation se rendit au square mémorial de Chouhadas où des gerbes de fleurs furent déposées par les autorités et les moudjahidines. Un membre de l’organisation des moudjahidines prit la parole pour retracer l’histoire de la Révolution algérienne et des martyrs, dont dit-il nous n’oublierons jamais le sacrifice de nos Chouhadas qui grâce à eux, on a recouvré la liberté et l’indépendance. Puis, la Fatiha fut récitée par toute l’assistance. Ainsi, fut commémorée cette journée du Moudjahed dont la date nous rappelle le congrès de la Soummam où les différentes Kataïeb du Djihad qui combattaient le colonialisme, se sont unies en un seul front et un seul but : l’indépendance et Dieu était avec eux.

Adda.B