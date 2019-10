<span style='text-decoration: underline;'>Gdyel</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée nationale de l’agriculture</span>

Les services de l’agriculture de la wilaya d’Oran ont célébré hier la journée nationale de l’agriculture au niveau de la place publique qui relève de la commune de Gdyel. Cette journée s’est déroulée cette année sous le slogan « un arbre pour chaque citoyen».

Des expositions ont été tenues et ont permis de présenter aux visiteurs des lieux de tous les produits agricoles d’origine végétale et animale, le matériel agricole et également les nouveautés dans le domaine. Cette manifestation a vu la participation des opérateurs économiques, des fournisseurs d’intrants et de matériels, des agriculteurs, des représentants des instituts techniques, à savoir entre autres, celui de la protection des plantes et celui de la production de légumes ainsi que ceux des centres de la formation et de l’enseignement professionnels en agriculture de Messeghin et de Hassi Bounif. Le dit secteur prévoit cette année de diversifier les formations à la carte dans différentes branches sur, entre autres, la production des huiles essentielles. Ces formations sont au profit des fellahs et de leurs fils et ceux qui activent dans le domaine de l’agriculture. Le but est d’encourager les fellahs à s’impliquer dans le domaine de l’agriculture et à investir dans le secteur pour améliorer leur production, leur rendement et moderniser leurs techniques de travail.

Les dits services organisent en marge de la campagne « labeur-semence », une caravane de sensibilisation des agriculteurs sur les techniques et les mesures à adopter dans le domaine agricole.

Bekhaouda Samira