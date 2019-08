<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration du 42ème anniversaire de la mort de Moufdi Zakaria</span>

Mostaganem , cour d’art et de culture de spiritualité, a été choisie cette année pour célébrer les festivités officielles devant marquer la célébration du quarante deuxième anniversaire de la mort de Moufdi Zakaria, poète de la Révolution algérienne qui l’a éternisée et qu’il a éternisée.

Ainsi le wali, et les responsables de la Direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports et du musée du moudjahid de Mostaganem, ont organisé avec la participation de la fondation Moufdi Zakaria les festivités. Celles-ci ont été traduites samedi dernier par des visites à Ghar frachikh dans la commune de Nekmaria Dahra mostaganémois ou dans la nuit du 18 au 19 juin 1845, le sinistre et sanguinaire colonel Pélissier, a tué avec ses soldats par emfâmades, mille deux cents hommes, femmes, enfants de la tribu des Ouled R’Hiah, le mausolée de Sidi Lakhdar, laudateur du Prophète Sidna Mohamed (le salut et la paix sur lui ), soufi et général dans l’armée turque ayant participé activement à plusieurs batailles contre les Espagnols dont la plus célèbre celle de Mazagran qui a eu lieu du 22 au 26 août 1558, et au cours de laquelle onze mille soldats espagnols et leur chef, le conte d’Aulcadette, furent tués.

Ainsi, par cette terrible humiliation, Mostaganem stoppa les visées expansionnistes du roi et de l’église d’Espagne. Le musée du Moudjahid de Sidi Ali, un ancien camp de concentration et tortures (1956-1962) où les soldats de la colonisation française ont tué plus de sept milles patriotes algériens. Dans la soirée de vendredi dernier, un films retraçant la vie de Moufdi Zakaria a été projeté à l’écran à la place de la résistance à Mostaganem et dans la soirée de samedi, une conférence portant sur la vie et le parcours nationaliste et révolutionnaire de Moufdi Zakaria a été organisée à Sidi Lakhdar. Né en 1913 à Beni Isguen dans le M’Zab algérien, cheikh Zakaria, le nom de Moufdi lui a été donné par son ami de classe Souleiman Boudjnane et devient par la suite son pseudonyme à jamais. Après l’apprentissage du Coran et des études, Moufdi Zakaria part très tôt compléter sa formation à l’université Zitouna à Tunis.

Il reçoit une solide formation arabe sous l’influence de son oncle, le cheikh Salah Benyahia, le jeune Moufdi mène une activité politique précoce qui aiguise en lui le sentiment national. En 1925, alors qu’il n’avait que douze ans, Moufdi a composé son premier poème dans l’élégie du sacrifice du mouton le jour de l’Aïd El Kébir. Il dit qu’il a été influencé par Ali et El Ala El Maâri. Son deuxième poème traite de la guerre au rif marocain dirigée contre les Espagnols par Abdelkrim El Khatabi. Ce poème a été publié dans le journal «Porte parole du peuple» de Tunis le huit septembre 1925. Le journal «Loua», commentait en disant «ce poème émane d’un poète qui montre que la Nation algérienne est imbue du sens de l’Islam et de l’amour sincère de la patrie». Au club du parti libre destourien tunisien à Tunis.

Moufdi chantait ledit poème, ce qui lui a valu quinze jours de prison. Dans son œuvre «essais d’enfance», il a composé de nombreux poèmes, chants patriotiques ayant trait à la lutte des destouriens et à la guerre de Tripoli. Tout cela constituait un appel à l’unité de l’Afrique du nord. Son oncle cheikh Salah Benyahia, était l’un des trois pionniers qu’avait fondé le parti libre destourien tunisien et qui avaient aidé la guerre de la Libye avec des fonds récupérés notamment en Algérie et en Tunisie. Moufdi Zakaria a raconté qu’il avait reçu une éducation patriotique de son oncle et du leader tunisien Taâlibi depuis son plus jeune âge alors qu’il se trouvait en Tunisie. De retour en Algérie, Moufdi devient un des membres des plus actifs de l’association des étudiants musulmans de l’Afrique du nord.

Dès 1930, il devient un fervent lecteur du journal El Ouma de l’étoile Nord africaine que dirigeait Messali. Quand ce parti commence à s’implanter en Algérie, Moufdi est l’un de ses responsables et le compagnon de Messali. En 1936, Moufdi composa l’hymne de l’étoile nord africaine «Fida El Djazair» qui devient le chant de ralliement des militants nationalistes. Quand, l’étoile est dissoute et le PPA (Parti du peuple algérien) est né, Zakaria lance un à Alger, le journal en langue arabe «Echaâb», dont ne paraîtront que deux numéros. Moufdi est arrêté le 27 août 1937 et condamné avec Messali et trois autres membres du comité directeur du parti pour atteinte à la sûreté de l’Etat.

Moufdi Zakaria et les autres nationalistes combatirent leS revendications «Rattachement de l’Algérie à la France» et l’assimilation» prônés par le congrès musulman algérien organisé par l’association des Oulémas et les élus du deuxième collège. Moufdi a été plusieurs fois arrêté et emprisonné. Sept ans au total. En 1956, il composa Kassamane qui devient l’hymne national. En 1934, il déclarait «je ne suis ni musulman, ni croyant ni arabe; si je ne sacrifie pas mon être, mes biens et mon sang pour libérer ma chère partie», Une fois l’Algérie devenue indépendante, le Cinq Juillet 1962, Moufdi Zakaria n’ayant pas voulu donner son allégeance aux nouveaux dirigeants du pays, s’est exilé en Tunisie.

Sa maison située à Kouba –Alger, a été confisquée par le pouvoir colonial en 1957 lors de son arrestation. Après l’indépendance, cette maison ne lui a pas été restituée selon sa fille Saliha Fidaâ. Elle ajouta que même le cinéma Dounyazad à Alger qui appartenait à son père, a été nationalisé. Selon sa fille, Moufdi Zakaria devait participer au neuvième colloque de la pensée islamique à Tlemcen pour lire sa poésie de 400 vers sur la ville des Zianides, mais il fut empêché par les gens du système de l’époque. Quelques jours après, sa fille appris que son père est au Maroc. Ensuite, il retourna en Tunisie.

Le mercredi 17 août 1977, l’agence tunisienne d’information, annonce le décès du poète Moufdi Zakaria suite à un arrêt cardiaque. Il a été enterré à Beni Izguéne –Ghardia. Selon sa fille, l’enterrement était triste, les services de sécurité prenaient des photos de ceux qui ont assisté à son enterrement. Ce n’est que des années plus tard, que le nom de Moufdi Zakaria a été réhabilité à un aéroport et la salle de la culture à Alger porte son nom. Sa gigantesque œuvre littéraire doit être enseignée aux élèves, et aux étudiants en vue d’être imprégnés du sens patriotique.

Charef.N