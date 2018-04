<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Célébration du 50ème anniversaire du service national</span>

Des journées portes ouvertes organisées du quinze au dix huit du mois courant à la bibliothèque principale la lecture de Mostaganem, à l’occasion du cinquantième anniversaire du service national (1968-2018), ont été inaugurées avant-hier par le wali, accompagné par le P/APW, en présence des autorités civiles et militaires.

Cette manifestation d’intérêt public a pour but essentiel de faire connaître aux citoyens algériens, aux jeunes plus particulièrement, les valeurs réelles du service national, source de promotion du patriotisme dont la dimension n’a d’égale que l’ampleur des sacrifices consentis par leurs aînés pour l’amour de la patrie et le devoir envers l’Algérie.

Une exposition de photographies et la projection d’un film retraçant qu’en plus de formation militaire, les jeunes contingents depuis la première promotion entrée le 16 avril 1968, ont participé à des campagnes de développement du pays, barrages verts, routes de l’unité Africaine, participation aux tâches de sauvegarde à la suite de catastrophes naturelles, et à des projets des constructions du pays.

Aussi, les jeunes ayant effectué le service national, sont satisfaits d’avoir contribué à l’édification du développement et la sauvegarde du pays. La formation militaire permettra à celui qui l’a subie, de se comporter à tout moment en quelque lieu et diverses circonstances d’intempéries ou autres en homme préparé, formé, capable de surmonter toute difficulté dans la vie.

A indiquer que la durée du service national a été réduite à douze mois depuis le dernier décret de 2014 qui a été la révision de la période de l’instruction qui s’étale selon le niveau d’études du jeune et lui permet d’avoir une formation militaire qui le rend apte à servir et défendre son pays en cas de besoin.

Le service national est une école de formation tant au plan militaire, professionnel que patriotique, permettant aux jeunes de mieux s’organiser dans la vie quotidienne, d’agir en groupe avec un esprit collégial et dans un cadre fraternel.

Charef.N