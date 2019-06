<span style='text-decoration: underline;'>Des invités de marque et une organisation exemplaire</span>:<br><span style='color:red;'>Célebration grandiose de Feth Mecca à l’APC d’Oran</span>

Comme il est devenu une coutume à l’APC d’Oran de célébrer les grandes dates historiques du parcours et de la vie du prophète Sidna Mohamed (QSSL) ce jeudi, la grande salle de l’APC a accueilli une honorable assistance pour célébrer Feth Mecca.

Cette cérémonie était rehaussée par la présence du wali d’Oran, monsieur Cherifi Mouloud, du président de l’A.P.W monsieur Meliani Abdelkader et d’imminents imams d’Oran dont le directeur des affaires religieuses des notables connus de la ville d’Oran.

Et c’est le président de l’APC, l’honorable Boukhatem Noureddine qui accueillait ses invités sur le perron du siége de l’APC. Parmi l’assistance, l’ancien ministre de la justice monsieur Mahi Bahi, le PDG du groupe Ouest Tribune monsieur Bensahnoun Hadj Abdelkader , monsieur Hadj Bekaid , M.Benamar –Benahoum –Hadj Benaboura .Mohamed –Karim Houari et c’est monsieur Aziz Abdelouad représentant l’APC qui devait souhaiter la bienvenue aux invités tout en insistant sur cette coutume de soirées religieuses de Ramadhan et d’honorer nos honorables imams d’Oran et les jeunes récitants du Coran. Puis, ce fut le directeur des affaires religieuses de la wilaya d’Oran d’évoquer ces soirées de Ramadhan et qui « honorent, dit il, les responsables de l’APC d’Oran. L’honorable et éminent Imam cheikh Jaber a donné une conférence sur le retour du Prophète, « Feth Mecca » et Leilat EL-Kadr.

L’orateur s’est étalé sur les grands faits religieux du mois de Ramadhan et les paroles du Prophète pendant « Feth Mecca », puis monsieur Boukhatem Nour eddine a invité le wali d’Oran monsieur Cherifi Mouloud à honorer des imams et des jeunes récitants du coran. La fin de cette cérémonie religieuse fut clôturée pour un succulent couscous « seffa » au miel, thé et gâteaux traditionnels offerts par l’APC à l’assistance, en guise de « Souhour dans cette ambiance familiale que nous a habitué l’APC d’Oran et son dévoué président.

Adda.B