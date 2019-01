Nous sommes le 3 janvier. Toutes les puissances ont célébré le passage au nouvel an, avec les vœux présidentiels qui s’imposent. Les jeunes «démocraties», les pays émergeants et autres Etats en voie de recompositions, se sont souhaités beaucoup d’efforts pour pouvoir peser un jour sur la marche du monde. En attendant, 2019 trouve une humanité en plein désarroi quasi-assurée que le dérèglement climatique accentuera la fracture entre riches et pauvres, que des guerres, il y en aura certainement avec leur lot de victimes innocentes. Cette humanité crie son impuissance face à l’irrationalité de quelques chefs d’Etats, insensibles à ce qui les entoure, à l’exception des gros intérêts sonnants et trébuchants.

En d’autres termes, on pourrait supposer que finalement tout est à la place qu’il avait avant la formulation des vœux et personne n’est en mesure de «déboulonner» les faiseurs de misère. Les années 2017 et 2018 qui ont vu le feu prendre un peu partout dans le monde, avec son lot de quelques milliers de victimes, n’auront pas servi de leçon aux puissants, ni aux plus démunis. Les premiers restent décidés à poursuivre dans leur logique prédatrice et les seconds continuent de croire à de fausses promesses que leur servent les premiers. Entre les deux, il y a les émergeants. Mais ceux-là se comportent déjà comme des puissants en devenir, même s’ils souffrent encore des mauvais traitements des puissants.

En somme, à l’échelle de la planète, le passage à 2019 est finalement un acte anodin qui ne peut avoir aucune signification, sauf une occasion pour faire la fête pour les populations qui représentent la «crème des pays puissants, des émergeants et des pauvres». Car, en définitif, l’humanité dont il est question, celle qui ne voit rien venir, se recrute sur les cinq Continents et dans les 192 nations que compte l’Onu.

Cela, pour dire que vu à travers les jumelles des observateurs, le monde retrouve sa quotidienneté. Avec ces larmes par-ci, ces petites joies par-là, sa monotonie, ses morts, ses famines. C’est cela la norme. Et dans tout «ce cirque», les responsables du chapiteau que sont les chefs d’Etats, n’ignorent pas dans le lot, il y en a qui souffrent bien plus que les plus pauvres d’entre nous. Ce sont les citoyens sans protection en Syrie, en Irak, en Palestine, en Somalie, en Afghanistan…enfin, là où l’humanité a très mal et n’a aucune envie de célébrer le passage à 2019.

Par Smaïl Daoudi