Centralisation et «autoritarisme» dans la planification

Une session de formation sur «l’appui à la démocratie participative en Algérie» est ouverte, depuis dimanche, au Centre de perfectionnement des personnels des collectivités locales d’Oran (ex-CFA). Cette action, très peu médiatisée, est initiée par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, en partenariat avec l’Union européenne. Elle s’inscrit explique-t-on, dans le plan de formation du ministère et fait partie en même temps, du programme de coopération algéro-européenne». «L’appui à la démocratie participative en Algérie» est en effet inscrit, parmi les actions de partenariat retenues dans l’accord d’association (P3A), entre l’Algérie et l’UE». En d’autres termes, l’Europe est engagée à former et à aider nos gestionnaires, élus aux collectivités locales, à mieux cerner et maîtriser la pratique de la démocratie participative. Mais sur plus de 120 000 élus concernés par le sujet, un seul petit groupe de 180 cadres de l’administration, ainsi que des représentants de la société civile profiteront de cette action qui se déroulera en deux sessions. La première, ouverte dimanche à Oran, a réuni 90 cadres administratifs venant de 24 wilayas et la deuxième qui débutera dans une semaine à Constantine, touchera autant de personnels, provenant des 24 autres wilayas du pays. Interrogé hier par un confrère de la presse locale, le responsable de la formation au ministère de l’Intérieur aurait déclaré, que sans cette «formation préalable à la démocratie participative» indispensable, «pour préparer les cadres de l’administration locale à la consécration dans la vie pratique, de l’approche participative, en tant que forme de partage et d’exercice du pouvoir!». Il a au moins le mérite de dire tout haut, ce que la majorité des gouvernants pensent tout bas. Sans aucune culture de la démocratie et de la responsabilité citoyenne, notre système de gouvernance des collectivités locales et de l’Etat, est loin de pouvoir répondre aux objectifs de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Tout a été dit et écrit sur cette démocratie, en éternel chantier qui ne cesse de renforcer sa façade, par le discours creux et le culte des illusions. On n’aborde pas impunément, la construction d’une démocratie digne de ce nom, avec des mentalités et des pratiques tiers-mondistes, propres aux années de plomb. Il est peutêtre utile, de faire appel aux Européens, pour dispenser quelques cours théoriques sur le partage du pouvoir et la participation, mais il serait utopique de croire, à la rupture et au changement, dans le fonctionnement actuel de nos institutions décentralisées. Car, le renforcement de la démocratie participative et du développement local suppose, une réelle implication citoyenne dans la planification et la mise en oeuvre des politiques communales de service public, de gestion urbaine et de croissance économique. Il se trouve, que les cadres et élus locaux sont eux-mêmes majoritairement exclus par l’actuel système de centralisation et «d’autoritarisme», dans la planification et la gestion du développement territorial de la commune…

Par S.Benali