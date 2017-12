Deux semaines à peine après son installation, le nouveau délégué du secteur urbain d’El Othmania (Maraval), M. Bettayeb Mohamed, a animé des rencontres de consultation avec les comités et associations du quartier, les directeurs d’établissements scolaires, les Imams des mosquées et des membres de la société civile habitant le quartier. L’élu gestionnaire de ce secteur urbain qui compte plus de 160 000 habitants, a pu ainsi entendre et cerner les préoccupations, les doléances et les recommandations des citoyens résidant le quartier. Des conditions de collecte des ordures ménagères aux espaces verts, en passant par l’état de la voirie, l’éclairage public ou encore les chiens errants et le commerce informel, tout a été recensé et passé en revue lors de ces rencontres inédites reflétant, il faut le dire, un certain progrès dans l’exercice de la «démocratie participative» et la gestion de proximité.

Lors de l’une de ces rencontres, le directeur du secteur El Othmania M. Senouci, représentant l’administration communale, a indiqué qu’une centaine de dossiers concernant les caves et les terrasses squattées au niveau du secteur, sont actuellement entre les mains de la justice. Et il dénoncera le manque d’implication de la direction de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya d’Oran, malgré le fait qu’il soit copropriétaire des parties communes. Le phénomène des vols des bacs à ordures en plastique et des couvercles en fonte des regards du réseau d’assainissement, le vandalisme de certains équipements et mobilier urbain et bien d’autres aspects, ont été soulevés, illustrant à la fois le recul de la responsabilité citoyenne et parfois l’absence de l’autorité de l’Etat. Les responsables du secteur urbain, ont également présenté leur plan d’action 2018 qui ne repose, malheureusement, que sur des «souhaits et des espérances». Car, les opérations proposées, ne peuvent faire l’objet que d’une fiche technique détaillée transmise aux structures centrales de l’administration communale.

Dans ce cadre par exemple, pas moins d’une vingtaine d’artères nécessitant un traitement de la voirie, ont fait l’objet d’un dossier transmis à la Division de la voirie et de la circulation (DVC) de la commune d’Oran. Une division dépassée on le sait, par les besoins cumulés par toute une grande cité livrée depuis des années aux tâtonnements, au laxisme et à l’incompétence caractérisée… Alors à quoi peut bien servir une consultation populaire, abusivement assimilée à la «démocratie participative», quand le système de gestion reste «cadenassé» par un centralisme bureaucratique avide de protéger et de préserver les intérêts d’une minorité ?

Par S.Benali