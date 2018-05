<span style='text-decoration: underline;'>UNE INITIATIVE DU WALI D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Cérémonie en l’honneur de la presse locale</span>

Les journalistes d’Oran, se sont rencontrés jeudi dernier, lors d’une cérémonie organisée par la wilaya à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse.

La famille de la presse a été accueillie par le wali Mouloud Chérifi, le P/APW, des députés ainsi que des membres de la commission de sécurité de wilaya. Le wali d’Oran, a remercié les journalistes pour tous leurs efforts quotidiens afin d’informer l’opinion publique. «On s’est réunis aujourd’hui, pour s’éloigner de la pression du travail quotidien et de nos engagements professionnels, pour vous remercier pour ce que vous donnez quotidiennement et dans toutes les conditions pour informer l’opinion publique, des efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre de vie des citoyens» dira-t-il. Le wali d’Oran a également montré sa considération pour les hommes du 4ème pouvoir, «à cette occasion, je vous présente toute ma considération pour le rôle que vous fournissez pour informer les autorités locales dans plusieurs questions grâce à votre crédibilité dans la société, comme vous êtes en premier lieu des citoyens. Avec votre engagement sérieux envers les questions de la société, vous avez fait de vos rédactions, des tribunes qui reflètent la vérité du terrain avec tout ce qu’il porte comme points positifs et négatifs». Il est également lors de son intervention, revenu sur les efforts du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika envers la presse, «les pouvoirs publics en Algérie ont pris conscience de vos efforts et ont reconnu votre rôle primordial sur plusieurs fronts, d’où est venue la décision du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika d’instaurer la journée du 22 octobre comme journée de la presse algérienne. Pour montrer les efforts de la presse en Algérie depuis la révolution nationale, quand le fusil et la plume ont oeuvré cote à cote pour reconquérir la souveraineté nationale. Cet effort s’est poursuivi avec votre accompagnement objectif du processus du développement dans le pays dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République explique-t-il. Le wali a demandé également à la presse locale et nationale de suivre de près les préparatifs d’Oran pour les jeux méditerranéens de 2021, et promouvoir l’image de la capitale de l’ouest. Mouloud Chérifi a affirmé que ses services oeuvreront pour faciliter le travail des journalistes. «Je serais personnellement là pour vous accompagner et vous écouter» dira-t-il. Quelques journalistes ont pris la parole ensuite. Une journaliste a parlé de la déontologie de la profession en appelant les journalistes à être unis et de se réunir encore une fois loin de la pression quotidienne du travail. Un autre journaliste a rappelé au wali d’Oran, la nécessité de la réalisation d’une maison de presse à Oran, il dira dans ce cadre «les wilayas de Mostaganem et de Sidi Bel-Abbès ont une maison de la presse, Oran doit également avoir cette structure qui permettra de réunir nos collègues». Les journalistes ont reçu des cadeaux symboliques pour ensuite être invités à un déjeuner. La cérémonie a été conclue par une photo-souvenir.

Fethi Mohamed