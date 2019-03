<span style='text-decoration: underline;'>Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah</span>:<br><span style='color:red;'>«Certaines parties sont dérangées de voir l’Algérie stable et sûre»</span>

En visite de travail hier à l’Académie Militaire de Cherchell « le Défunt Président Houari Boumediene», le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a tenu une rencontre avec les cadres et les stagiaires de l’Académie, où il a prononcé une allocution d’orientation, dans laquelle il a rappelé l’ultime importance que revêt cette rencontre qui coïncide avec la célébration, ces derniers jours, par notre Pays de la Journée Nationale du Chahid, et également avec le mois de mars, mois des Chouhada, qui sont des dates phares inscrites par la génération de Novembre, qui s’est donnée corps et âme pour le recouvrement de la liberté de son peuple et l’indépendance de son pays.

Une noble occasion nationale, a dit le général de Corps d’Armée que je saisis aujourd’hui pour appeler l’ensemble dans l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, à démontrer, par le travail, la conduite et sur le terrain, qu’ils sont à la hauteur et la grandeur de cette histoire, et qu’ils sont également dignes de porter le message de leurs aïeux et de prendre la responsabilité de préserver leur legs. Ces hommes qui ont gravé sur la pierre une prestigieuse histoire nationale, concrétisée par la Glorieuse Révolution de Novembre, qui a été sacrée, avec mérite, comme l’une des plus grandes réalisations du 20ème siècle, avec ses hommes et ses valeurs, les plus nobles qu’un esprit humain puisse porter en termes de sacrifices, de patriotisme et de loyauté, donnant ainsi l’exemple à suivre à ceux qui sont épris de cette chère patrie et qui sont à son service avec fidélité, et inscrivant, par cette épopée historique, la plus prestigieuse page de l’histoire de notre nation, qui a honoré un grand nombre de martyrs par la Chahada, et par la grâce d’Allah Le Tout-Puissant, et offert aux autres l’honneur de combattre et de vivre l’indépendance et la liberté ».

Le Général de Corps d’Armée, Gaid Salah, a rappelé les sacrifices colossaux consentis par le peuple algérien à son avant-garde l’Armée Nationale Populaire aux côtés de tous les autres corps de sécurité face au phénomène abject du terrorisme.

« J’ai toujours été, et à chaque occasion, franc et sincère, tout en assumant de dire la vérité lorsqu’il s’agit de la sécurité et la stabilité du pays.

Le fait que l’Algérie a pu réunir les facteurs de sa stabilité, à travers l’éradication du terrorisme et la mise en échec de ses objectifs, grâce à la stratégie globale et rationnelle adoptée, puis grâce à la résistance résolue dont a fait montre le peuple algérien, à sa tête l’Armée Nationale Populaire, aux cotés de tous les autres corps de sécurité, a déplu à certaines parties qui sont dérangées de voir l’Algérie stable et sûre, mais veulent la ramener aux douloureuses années de braises, lors desquelles le peuple algérien a vécu toute forme de souffrances et payé un lourd tribu. Ce peuple digne, authentique et conscient, qui a vécu ces dures épreuves, et subi leurs affres, ne pourra, en aucun cas, mettre en péril sa sécurité et sa quiétude.

Nous sommes conscients que cette sécuritaire et cette stabilité ainsi retrouvées continueront à s’ancrer et s’enraciner, que le peuple algérien continuera à en jouir, et que l’Armée Nationale Populaire demeurera le garant de cet acquis si cher, grâce auquel notre pays a retrouvé sa notoriété.

Ce peuple qui a mis en échec le terrorisme et déjoué ses desseins et visés, est celui là même qui est appelé, aujourd’hui, de savoir comment se comporter face à la situation que traversent son pays et son peuple, et comment s’ériger en rempart contre tout ce qui pourrait exposer l’Algérie à des menaces aux retombées imprévisibles».

Avant d’ajouter que « les éléments de l’Armée Nationale Populaire, toutes catégories confondues, ont fait montre d’un haut degré de conscience quant à l’impératif de réunir tous les facteurs de force en termes de formation, d’enseignement, de préparation et de professionnalisme sur le terrain, et ce, outre l’emploi judicieux voire optimal des équipements et des matériels modernes en dotation. Œuvrer à réunir tous ces facteurs constitue, à la fois, un engagement pour la préservation de l’intégrité territoriale de notre chère Algérie. Tout cela dénote clairement l’importance majeure accordée à l’accomplissement des nobles missions assignées dans le but de préserver la sécurité de notre patrie et sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et sa stabilité.

Telle est notre Armée et tel est notre espoir quant à la concrétisation par nos Forces Armées de leurs ambitions légitimes, à la lumière des orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale. Des ambitions qui visent à pérenniser et entretenir la flamme voire l’esprit de la glorieuse Révolution de Novembre avec tout ce qu’elle recèle comme idéaux et valeurs nobles qui enflamment nos cœurs et nos esprits, et qui font notre fierté et nous donnent l’espoir en l’avenir tant que le peuple Algérien est capable de donner une jeunesse comme vous et comme tous les éléments de l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale. Des hommes qui connaissent parfaitement les ennemis de leur peuple et leur patrie, qui sont parfaitement conscients de leurs desseins macabres et de leurs portées, et qui sauront, sans doute, préserver leur histoire nationale et valoriser leur Révolution et ses artisans ».