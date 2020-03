Ces bidonvilles démolis… qui renaissent de leur ruines…

Parallèlement aux multiples opérations de relogement des occupants de bidonvilles sur les sites des Planteurs, Ras El Aïn et terrain Chabat, de nouvelles constructions illicites ne cessent d’être érigées aux mêmes endroits, particulièrement sur les parcelles foncières désaffectées. Malgré les opérations de démolition opérées ici et là par les services du secteur urbain de Sidi El Houari, le décor se renouvelle avec ces nouvelles mansardes illicites régulièrement signalées par les habitants du quartier. Personne à Oran n’ignore l’ampleur de ce phénomène d’occupation de sites désaffectés par de nouvelles familles venues s’installer dans la perspective de bénéficier d’un logement neuf dans le cadre de l’opération spéciale de restructuration du quartier “Les Planteurs”’. Un projet initié il y a déjà prés de quinze ans, mais malheureusement abordé dans des conditions d’études globales et de méthodologie des plus désastreuses. Les opérations de recensement des occupants du bidonville, et la politique de distribution de décisions de pré affectation truffée d’incohérences et de tâtonnements, ne pouvait qu’accentuer la pression sociale, les convoitises et les «tricheries» de toutes sortes annuellement constatées par les observateurs avertis. Tirant profit de la difficile conjoncture politique et sociale que traverse le pays, certains acteurs sans scrupules proposent à des familles en quête de logement de s’installer dans une baraque érigée parfois à l’endroit même où un bidonville a été déjà rasé. Ce qui a pour effet de compliquer davantage le planning des opérations de relogement des familles disposant de décision de pré-affectations. D’autant plus qu’en ce domaine, la base de données est loin d’être rigoureusement cernée et maîtrisée par les services publics concernés. Pour tenter d’éradiquer la résurgence des bidonvilles sur les sites désaffectés, la Wilaya d’Oran a mis en place une commission, encore une, chargée dit-on de cerner les raisons qui expliquent l’ampleur du phénomène de la prolifération des bidonvilles à travers différentes localités. Ironisant sur ce genre de démarche, les mauvaises langues locales évoquent ce genre de commissions mises en place il y a déjà plus de vingt ans, notamment, dans la Daïra d’Es-Sénia, et qui n’a jamais été capable de freiner l’occupation du foncier par les bidonvilles. Bien au contraire, Es-sénia, comme Sidi Chami et Ain El Turk ont battu des records nationaux en matière de nombre de constructions illicites et de bidonvilles qui renaissent de leurs ruines une fois démolis…

Par S.Benali