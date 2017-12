Ces dossiers vieux de plus de vingt ans…

L’APW, organe de consultation, devant assurer le fonctionnement de la «démocratie participative», reste toujours handicapée par certaines contraintes liées à la nature même du système de représentativité, qui n’a de «populaire» que le nom. Un système, qui repose sur une certaine forme, de «confiscation» des suffrages au profit de sphères partisanes hétéroclites qui occupent les espaces d’expression. Pour les citoyens oranais qui connaissent les visages de certains acteurs, les élus retenus, n’ont nullement les moyens, les capacités, ni les compétences, permettant de peser, voire d’influencer le choix des décisions prises dans le cadre d’une stratégie de développement local, bien comprise. On se souvient, au début de l’année 2013, que l’APW du précédent mandat, avait eu beaucoup de mal à s’installer et à trouver les équilibres indispensables à un fonctionnement normal et serein.

On se souvient qu’après une première tentative d’organisation des structures internes, le nombre de commissions arrêtées, fut remis en cause et rejeté par le ministère de l’Intérieur car, non respectueux de la Loi. A l’époque, c’était les membres élus du RND qui manœuvraient pour contrôler les commandes de l’APW et satisfaire tous les prétendants aux postes. Avec les nouveaux barèmes d’indemnisation des élus responsables de commissions, la «bataille» a été rude et les compromis difficiles à trouver pour calmer les ambitions des uns et apaiser les convoitises des autres. Cette tentative d’entorse à la Loi, décidée par le P/APW de l’époque, illustre bien l’ampleur de l’anarchie et du laxisme qui régnait, et règne encore au sein de l’institution.

Enfin rassemblés, pour la première session ordinaire de leur mandat, en avril 2013, les élus de l’APW allaient rapidement approuver le bilan d’activité 2012, présenté par les autorités locales de l’époque. Un bilan, qu’ils avaient fortement applaudi, le jugeant «exceptionnel et positif», et ne tarissant pas d’éloges à son sujet. Et pourtant, on sait aujourd’hui, que bon nombre d’actions, notamment en matière de logements, de réponses aux décisions de pré affectation, d’opérations d’amélioration urbaine, d’achèvement de certains grands projets, restent encore à la traîne. Cela n’a pas empêché pour autant le Wali, de l’époque de devenir Ministre de la Santé, ni le P/APW en poste, de décrocher un poste de sénateur… Aujourd’hui, comme hier, les élus seront appelés dès leur prochaine session, à examiner et apporter des réponses aux dossiers importants, inscrits au registre du développement local. Et ce sera sans doute, les mêmes débats autour des mêmes dossiers, parfois vieux de plus de vingt ans, qui seront abordés avec plus ou moins de pertinence et de rigueur…

Par S.Benali