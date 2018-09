Ces «points noirs» devant être éradiqués

Dans la Commune d’Es-Sénia, une grande artère bordant le tissu urbain central est, depuis plus de deux ans, régulièrement inondée par les eaux usées. Cet axe routier, parallèle au boulevard Bahi Amar, ainsi que plusieurs rues transversales, subissent la stagnation des eaux sales, d’où des odeurs pestilentielles qui accompagnent le reflux de ces eaux usées domestiques, à partir des regards situés en bordure de la voie secondaire en contrebas du 4e périphérique. Avec le temps, l’étang nauséabond s’est bien incrusté en cet endroit, générant un calvaire aux riverains, habitants et commerçants. De passage par cet endroit pour visiter un ami malade, le chroniqueur a été choqué par le paysage urbain de cet environnement pollué qui présente des risques évidents pour la santé des habitants. Ici, la notion même d’hygiène publique ou de préservation de l’environnement semble totalement ignorée par les responsables municipaux, dépassés sans doute par le problème technique lié à des erreurs de conception et de calcul des circuits de ce réseau d’assainissement. Et aux regards qui débordent d’eaux usées s’ajoute en hiver le déversement des eaux pluviales, transformant le périmètre en zone de traversée périlleuse pour les automobilistes et les piétons. Les représentants des résidents de la zone urbaine concernée ont à maintes reprises, alerté les autorités locales. Dans leur dernière lettre adressée la semaine dernière au Wali d’Oran, les résidents expriment leur état d’inquiétude et de colère à peine refoulé et demandent légitimement aux pouvoirs publics «de mettre fin à ce calvaire qui dure depuis plus de deux ans et qui a tendance à s’aggraver». Jeudi dernier, certains parmi les résidents ont cru, bien naïvement, que le passage à Oran du Ministre des Ressources en eau, allait sans doute régler le problème. Mais l’image du Ministre Hocine Necib dégustant un verre d’eau comme pour «prouver» que l’eau du robinet oranais est bel et bien pure et potable, allait replonger tout le monde dans la triste actualité du Choléra qui bouleverse les priorités et brise les certitudes. Une rue, une cave d’immeuble, voire toute une cité d’habitat, polluée par un déversement d’eaux usées, ne sont que des «points noirs» qui pourront être peut être un jour éradiqués…mais qui perdurent souvent une éternité.

Par S.Benali