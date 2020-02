<span style='text-decoration: underline;'>Zinédine Zidane</span>:<br><span style='color:red;'>«C’est comme ça, c’est le football»</span>

Malgré le match nul concédé par son équipe face au Celta Vigo, l’entraîneur du Real Madrid était déçu mais pas abattu, en conférence de presse.

Leader de la Liga, le Real Madrid a vu son avance sur ses poursuivants – parmi lesquels le FC Barcelone, vainqueur de Getafe ce week-end (2-1), arrive en tête de file – diminuer dimanche soir. Opposés au Celta Vigo, modeste 17ème du Championnat d’Espagne, les hommes de Zinédine Zidane ont laissé filer deux points précieux dans la course au titre, rejoints au score dans les derniers instants de la rencontre, sur un but de Santi Mina à la 85ème minute de jeu (2-2). Frustrant. En conférence de presse après la rencontre, Zinédine Zidane, l’entraîneur de la Maison Blanche, était déçu mais pas abattu, estimant que les erreurs font malheureusement partie intégrante d’une saison. «Il n’y a rien à expliquer, c’est comme ça, c’est le football. On a pris deux buts aujourd’hui, il y a des erreurs, surtout le premier but. Nous ne sommes pas bien positionnés, ça arrive, et ça nous arrivera à nouveau. Mais sur le deuxième but, il y a une passe extraordinaire. Ça ne me préoccupe pas, mais je suis déçu, comme toujours quand on laisse deux points en route à la maison», a expliqué le technicien français, satisfait de la prestation d’Eden Hazard, qui revenait de blessure. «On est content de l’avoir récupéré, de ce qu’il a fait pendant 70 minutes. On sait tout ce qu’il peut nous apporter. On n’est pas allé plus loin que prévu, après trois mois de compétition, il ne fallait pas trop pousser. Il a amené beaucoup d’actions offensives et surtout sur le deuxième but (il est à l’origine du penalty). On est tous très content de son retour. Maintenant, on doit préparer notre prochain match car, après, il n’y aura que des matches de plus en plus difficiles», a ajouté Zinédine Zidane.