<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé plaide pour le planning familial</span>:<br><span style='color:red;'>«C’est un droit inaliénable pour les couples»</span>

L’ une des opérations, les plus réussies par les pouvoirs publics et qui valent à l’Algérie son bon positionnement sur le classement de l’indice de développement humain établi par le Pnud, est sans contexte le planning familial. Le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, qui l’a rappelé hier à l’occasion de la journée mondiale de la population, a estimé nécessaire de renforcer le dispositif aux fins d’atteindre les Objectifs de développement durables (OMD) assigné aux Etats du monde par l’Onu.

L’enjeu pour l’Algérie n’est pas seulement d’être au rendez-vous de l’Onu, mais de pouvoir garantir une vie digne aux 31 millions de citoyens que comptera le pays en 2030. La coïncidence «heureuse» avec la célébration de la journée mondiale de la population autorise néanmoins, une réflexion sans concession, sachant que le pays vit «un contexte marqué par une dynamique démographique très agitée, mettant en exergue la nécessité de renforcer davantage la planification familiale» a souligné le ministre de la Santé. Pour lui, cette question sensible doit être vue «comme une priorité de l’heure». Le planning familial s’impose comme l’instrument incontournable des pouvoirs publics «au regard de son importance comme l’un des déterminants majeurs de la nouvelle dynamique démographique que vit notre pays», insiste le ministre, marquant son apport stratégique à la gouvernance, d’autant qu’il constitue, insiste le ministre, «un préalable à la réduction de la mortalité maternelle et périnatale et aussi un levier qu’il conviendrait d’actionner en premier pour pouvoir capturer le dividende démographique et d’en tirer profit».

Le propos on ne peut plus important du ministre, vient confirmer une situation du vécu et des résultats probants. C’est ainsi qu’une «avancée importante» s’est opérée au sein de la population prioritairement ciblée par le planning familial. Le ministre rapporte en guise d’arguments le fait. Les Algériennes en âge de procréer, connaissent parfaitement le concept de la contraception moderne. En 1968, elles étaient 74% à ignorer les méthodes modernes de contraception. Le travail de sensibilisation fourni par les PMI, a réduit aujour-d’hui à zéro cette proportion. Mais savoir n’est pas automatiquement approuver. C’est le cas pour 3,2% des couples qui affichent une opposition déclarée à la planification familiale. Mais c’est là un taux marginal quasi-universel.

Il est clair que la mission essentielle de l’Etat a bel et bien été remplie sur ce point précis, mais cela n’empêchera pas la poursuite des efforts, notamment avec l’intégration de l’activité de planification familiale au niveau de l’ensemble des structures de santé de proximité (polycliniques et salles de soins) composant le réseau national et au niveau des 2/3 des maternités, tandis que les actes de santé reproductive et les produits contraceptifs sont dispensés «gratuitement» dans le secteur public.

Le ministre a tenu à renouveler, à cette occasion, les engagements pris par l’Algérie aux niveaux international et régional concernant l’accès universel à la santé de reproduction et planification familiale dans le cadre outre des ODD, des Déclarations d’Addis-Abeba et de la Ligue des Etats arabes sur la population et le développement après 2014 ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine (UA) sur le Dividende démographique.

Le ministre de la Santé a conclu en rendant «un vibrant hommage» aux pionnières et pionniers de la planification familiale «pour avoir élevé cette question au plus haut niveau de la décision politique», réussissant ainsi à en faire un «droit inaliénable pour les couples».

