<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Justice à propos de la prochaine présidentielle</span>:<br><span style='color:red;'>«C’est une bouée de sauvetage»</span>

Le prochain rendez-vous électoral mobilise l’exécutif, non pas dans le sens de l’organisation, mais dans un exercice d’une autre nature. Les ministres multiplient les sorties médiatiques pour rappeler l’importance du scrutin. La dernière déclaration en date émane du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. En soulignant l’extrême importance de ce rendez-vous avec les urnes, il a qualifié la prochaine élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, de «bouée de sauvetage offerte par les hommes intègres de ce pays aux Algériens». L’image que propose le ministre est on ne peut plus forte, puisque seul un être dérivant en mer sans possibilité de nager voit dans une bouée son salut.

M.Zeghmati n’entend certainement pas choquer l’opinion nationale, mais l’image qu’il propos a ceci d’important est qu’elle alerte les Algériens sur la complexité de la situation et l’urgence d’arrêter cet état de vide institutionnel, dommageable à l’Algérie, à tous points de vue.

Le ministre a noté dans son intervention, hier, à l’ouverture d’une journée d’étude sur les contentieux en matière de sécurité sociale, que la solution n’est pas tombée du ciel. Elle est portée, dit-il, «par les hommes intègres de ce pays». Ils l’ont proposé «aux Algériens () que les plus consciencieux d’entre nous œuvrent à mener vers une issue de secours de ce monde impitoyable où nombreux sont les conspirateurs qui guettent notre pays», soutient le ministre de la Justice, comme pour appuyer sur l’impérative nécessité d’aller vers la présidentielle pour éviter de dangereux pièges. En cela, Zeghmati affiche sa conviction quant au fait que, «le peuple algérien en entier a rendez-vous avec une date historique pour tracer son chemin vers un avenir radieux en marchant sur les pas de nos aïeux dans l’abnégation au service de l’intérêt suprême de l’Algérie, notre seule et unique patrie». Le propos est, certes imagé, mais ne perd pas de sa pertinence, au sens où la situation qui prévaut présentement en Algérie est effectivement historique et la réaction des Algériens doit être à la hauteur de l’événement.

Sur un autre plan, mais tout de même lié, le ministre a estimé que «si le problème de la corruption était globalement à l’origine de la situation économique actuelle, les évènements que connaît la scène nationale depuis 8 mois sont de nature à faire perdurer ses dangers». La relation est donc établie et la fragilité de la situation actuelle ne travaille donc pas en faveur de la société, mais des forces hostiles à l’Algérie, dont le but est de faire perdurer le vide institutionnel que traverse le pays. Le ministre de la Justice en veut pour preuve que «l’animosité persiste entre les membres de la même société, nourrie par des mains souillées par l’argent sale et qui profitent du statu quo afin de réaliser leurs visées et intérêts étroits». Le message de M Zeghmati est on ne peut plus clair, à savoir que les forces du mal n’ont pas intérêt à l’organisation d’un scrutin présidentiel à la date du 12 décembre prochain.

Nadera Belkacemi