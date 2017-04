<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés | En présence de plusieurs stars de l’EN</span>:<br><span style='color:red;'>C’était la fête au jubilé Zitouni Zouaoui</span>

L’association des anciens joueurs de l’USM Bel Abbés a organisé, dans l’après-midi d’avant-hier, jeudi, un jubilé au profit de l’ex gardien du club phare de la Mekerra, Zouaoui Zitouni, qui est en convalescence, suite à une maladie.

Cet événement débuta, juste après la fin du match amical, entre l’USMBA et le CRAT. Au commencement, une réception était prévue, au niveau de la salle d’honneur de l’OPOW de SBA, pour les invités présents à cette fête, qui fut grandiose.

On a pu relever, les présences, entre autres, des membres des deux équipes, qui ont animé ce jubilé, où il y avait du monde. On citera les anciens internationaux, tels Tasfaout Abdelhafid, Tlemçani Abdelkader, Meçabih Ali, Chérif El Ouazzani Si Tahar, Ben Abdellah Abdessalam, puis les invités de la Mekerra, dont Sebbah Benyagoub, Salemi Ameur, Smar Ahmed et les joueurs locaux, Haffaf Redouane, Larbi Abbés, Ouala Samir, Bouhenni Lakhdar, Messoudi Rachid, Louahla Tarek, les arbitres Sahraoui Mohamed et Lacarne Noureddine, sans oublier son pote entraineur, Sidi Yekhlef Khair-Eddine, avec qui, il réalisa deux accessions, en compagnie de Benyelles, avec et l’USMBA et le RCR.

Après la réception et les accolades, qui ont marqué cette belle journée de jeudi, il a été fait place au match de gala, qui a mis aux prises, les anciens de l’USMBA contre la sélection de l’ouest. Pour sa part, le bénéficiaire de ce jubilé, Zouaoui Zitouni, qui était élégant dans son costume, dira à propos de cet événement : « Je remercie tous ceux qui m’ont honoré aujourd’hui. C’est un jour inoubliable. » Zitouni a eu une riche carrière et commença sa longue route de gardien de but, au sein du NEBA-SBA, (ex ONACO), puis il garda les bois de l’USM Bel Abbés, pendant les années 1980, avant de rejoindre le CRB Sfisef pour deux saisons, le FC Télagh, et acheva sa carrière à l’IRM Bel Abbés. Il réalisa l’accession avec l’IRBMA et le FC Saâda, en tant qu’entraineur. Et récemment, entraineur des gardiens de buts en 2008-2009, avec l’USMBA et le CRBS l’année suivante. Toujours dans son CV, il réalisa trois accessions en élite, avec cheikh Benyelles en 2012, 2015 et 2016 avec le RC Relizane.

