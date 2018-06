<span style='text-decoration: underline;'>Nécib Hocine à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Cette wilaya est à l’avant-garde et sert de modèle en matière d’alimentation d’eau potable»</span>

A l’issue de sa visite de travail et d’inspection, d’avant-hier, dans la wilaya du Dahra, le ministre des Ressources en eau, M. Nécib Hocine a déclaré, que Mostaganem est à l’avant-garde et constitue un modèle, en matière d’alimentation d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation, compte tenu des résultats obtenus dans le domaine du secteur et des projets en cours de réalisation, grâce aux efforts de l’Etat et des responsables locaux, à leur tête, le wali qui agissent en conformité des orientations, et dans le cadre de la stratégie du président de la république.

Au début de sa visite, le ministre, en compagnie de ses directeurs centraux, du wali, du P/APW, des autorités civiles et militaires, des directeurs de wilayas des ressources en eau, de l’ADE, de députés et sénateurs, a écouté une présentation de la situation des ressources en eau, faite par le responsable du secteur de la wilaya, qui dira « Les trente deux chefs-lieux que compte la wilaya, et qui totalisent trois-cent-quatre-vingt-treize mille- quatre-cent-trente-quatre habitants, c’est-à-dire dans les zones urbaines, reçoivent de l’eau potable tous les jours, à raison de 245 litres par habitant quotidiennement, et que cinq-cent- cinquante douars, sont alimentés en eau.

En outre, des travaux sont en cours, pour amener l’eau à une quarantaine d’autres douars. L’ensemble des cinq-cent-quatre-vingt-dix douars ont une population de trois cent-cinquante-mille-deux-cent-soixante six habitants. Ainsi, la wilaya compte huit-cent-soixante-mille habitants. La station de dessalement, alimentée en eau potable, 80% de la population, les barrages 2%. Deux-cent-sept-mille mètres cubes d’eau sont distribués quotidiennement. Mostaganem compte cent-quarante trois forages, dont quarante-trois, n’ont plus d’eau, et quinze sont alors utilisés. La majorité des forages sont destinés à l’irrigation des terres agricoles. Le ministre a ainsi instruit les responsables concernés, à entreprendre ces forages et de recharger en eau les nappes taries, pour être prêts à toute éventualité, afin de répondre aux besoins des populations. L’Agence Algérienne des Eaux, (ADE), ne gère que 410 douars en matière d’alimentation en eau potable. Le reste des douars est géré par les communes, qui prennent en charge la consommation.

Ainsi, elles restent redevables envers l’ADE, de plus de cent milliards de centimes, (factures impayées), qu’elles sont dans l’incapacité de pouvoir régler pour l’instant. Ainsi, le ministre dira, « qu’avec le concours de son collègue de l’Intérieur et des Collectivités locales, les APC transfèreront progressivement, la gestion de l’eau potable à l’ADE ». L’objectif est d’intégrer la totalité des communes avant 2020. Le taux de couverture en alimentation d’eau potable dans la wilaya de Mostaganem est de 97%. Et la fin de l’année en cours, il atteindra les 100%, selon le directeur de wilaya des ressources en eau. Quant à l’assainissement, il est de 45%.

L’installation des réseaux se poursuit dans certains endroits de la zone rurale. Pour ce qui est des zones éparses, c’est-à-dire des habitations éloignées l’une de l’autre, il est préconisé des fosses communes, dont les eaux usées récupérées seront traitées. Le ministre a annoncé, qu’il effectuerait des apports financiers, pour mieux concrétiser le projet. Près de quatre mille ha de terres agricoles sont irriguées. Ensuite, dans la commune de Haciane, le ministre a eu des explications, sur les travaux de protection des inondations, de la zone industrielle des Borjdas et du village de Sidi Belatar, et des riverains de l’Oued Chlef. Le ministre a procédé au lancement de l’opération d’irrigation de six mille hectares du plateau de Mostaganem. Neuf mille autres hectares seront irrigués prochainement. Dans la commune de Sirat, Nécib Hocine a procédé, au lancement de l’alimentation en eau potable de sept douars, à partir de la station de dessalement de l’eau de mer. A Mostaganem, il a visité le projet d’aménagement de l’Oued Aïn Sefra, qui traverse la ville en son milieu, sur quatre kilomètres jusqu’au port. Des terrains de jeux multiples, des aires de détente, des espaces verts, des pistes et de promenade, des buvettes sont prévus sur les côtés de l’oued. En amont, deux terrains de football gazonnés et une aire de jeux pour enfants ont été réalisés. Le ministre a dit soutenir le projet qui embellira la ville.

A Kharrouba, ce membre du gouvernement a visité les travaux de protection contre les inondations, que peuvent provoquer les eaux pluviales, comme ce fut le cas en novembre 2011, qui ont causé de gros dégâts. Nécib Hocine a aussi visité la station d’épuration des eaux usées, située non loin de la mer, dans la commune de Mazagran. Entrée en fonction depuis quelques mois, cette station traite les eaux usées, en provenance de Mostaganem et de cinq autres communes.

A une question des journalistes, le ministre dira : « 4,8 milliards de mètres cubes d’eau sont emmagasinés dans les quatre vingt barrages, soit un taux de remplissage de 70% ». Il dira également que : « cinq barrages et quatre stations de dessalement d’eau de mer seront construits prochainement. Les eaux épurées par ladite station, irrigueront prochainement mille hectares de terres agricoles ».

Charef.N