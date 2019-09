<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Complexe olympique</span>:<br><span style='color:red;'>«Chacun assume ses responsabilités»</span>

Nouvelle évolution. Le complexe sportif d’Oran est à livrer dans les délais, Aucun état d’âme ni encore moins d’état d’esprit ne sont tolérés. C’est du moins ce que l’on relève de la très longue réunion tenue, dans la journée de lundi, dans la wilaya d’Oran.

Cette rencontre a regroupé toutes les parties algériennes et chinoises, en relation avec le projet suivi de prés par la haute hiérarchie, à savoir, le premier ministre. En un mot, tous les chemins mènent, vaille que vaille, vers l’organisation, dans de bonnes conditions, des JM 21. Si les préparatifs boitent un tant soit peu, la responsabilité d’une quelconque défaillance est à mettre à plat dans les brefs délais. Là est toute la conclusion de la rencontre d’hier présidée par la personne du wali d’Oran, Mouloud Cherifi en présence des représentants des ministères de l’intérieur, de l’habitat, de la jeunesse et des sports, des finances, du premier responsable de l’entreprise chinoise (MCC) en charge de la réalisation du nouveau stade olympique d’Oran, des bureaux d’études et des directeurs exécutifs de la wilaya d’Oran.

Un seul mot d’ordre a marqué cette rencontre dans laquelle toutes les parties en relation avec le chantier ont été invitées à assumer pleinement leurs responsabilités, à commencer par l’entreprise chinoise, interpellée et appelée à ne marquer aucun manquement et cela en consolidant ses moyens humains et passer à la vitesse supérieure en accélérant les travaux en mettant en place des équipes permanentes de travail devant s’accommoder, sans verser dans les faux fuyants, avec la réalité du terrain en poursuivant ses travaux de jour comme de nuit. Il s’agit là de la première résolution qui a été adoptée après que l’entreprise chinoise ait été rappelée quant à la nécessité de respecter les contrats qu’elle a paraphés avec la partie algérienne. La partie chinoise est donc appelée à honorer ses engagements vis-à-vis de la partie algérienne, maitre d’œuvre.

Dans ce contexte, les participants à la réunion de lundi ont été unanimes à responsabiliser la partie chinoise l’invitant à livrer, dans les délais, le projet, le complexe sportif d’Oran implanté dans la partie est d’Oran. Et ce n’est pas tout. elle a également fait l’objet d’un rappel l’incitant à s’acquitter de ses dettes vis-à-vis de l’entreprise en charge de la pose de la pelouse du stade de Belgaïd, partie importante du complexe devant abriter aussi bien les protocoles du coup d’envoi des Jm 21 tout comme il abritera, en 2021, l’ensemble des jeux de cette rencontre régionale regroupant tous les pays du bassin méditerranéen. Aucune fausse note n’est donc à tolérer. Cela n’exclut pas la responsabilisation de la partie algérienne devant se constituer en axe nodal dans tous les préparatifs pour cette rencontre méditerranéenne. Celle-ci est, d’ores et déjà, devant le fait accompli en prenant en charge toutes les questions liées aux finances en procédant à la régularisation des avenants et autres travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise chinoise. La partie algérienne prend en charge la question liée au transfert des devises. Cette lancinante problématique est prise en charge par les membres de la commission mixte installée par le premier ministre, Noureddine Bedoui. Problématique résolue suite à ce bloc de mesures décidées communément à la suite de l’exposition, par chacune des parties, de toutes les embûches restreignant l’avancement des travaux.

Localement, d’importantes résolutions viennent d’être mises en place par le wali d’Oran ayant installé un groupe de travail ayant pour mission principale le suivi de plus prés de tous les travaux connaissant un retard constaté de visu. Là aussi, la responsabilité de l’entreprise est, à plus d’un titre, avancée. Sa léthargie dans le train des travaux a, à maintes reprises, été relevée malgré le fait qu’elle soit invitée par les responsables locaux à doubler d’efforts en doublant de moyens humains. Les membres du groupe de travail mis en place par la wilaya d’Oran prendra en charge touts les problèmes susceptibles de bloquer le chantier. En fonction depuis hier, ils rendront compte tous les 15 jours.

Mohamed Aissaoui