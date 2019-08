<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme | Houili Nesrine (NASR Oued Tlélat) </span>:<br><span style='color:red;'>Championne d’Algérie 2017-2019 sur toute la ligne</span>

Après la cration de la section cycliste toutes catégories, Mr Merabet Abdelkader l’un des champions de cette discipline et le doyen de la petite reine, a d’abord fait une tournée dans les écoles d’Oued Tlélat en faisant appel aux jeunes (filles et garçons intéressés par cette discipline.

C’est sous la présidence de MR Benamar Mohamed et l’implication de Mr Bahawssi Bahaous, que l’opération a démarré et avec la collaboration de l’APC d’Oued Tlélat. Après cela, des tests ont été réalisés et les meilleurs furent détectés.

Dans cette opération, 10 filles furent intégrées et 45 garçons furent retenus (8 et 12ans). Ainsi, Melle Houili Nesrine émergea parmi le lot et après trois mois, elle est devenue l’une des meilleures athlètes régionales en remportant le titre de championne d’Oranie à deux reprises. En 2017, elle a glané le titre de championne d’Algérie à Ain Defla.

L’entraîneur national a tout de suite incorporé la jeune championne au niveau de l’équipe nationale fille (cadette). En 2019, elle a largement confirmé ses performances en remportant le titre de championne d’Algérie contre la montre suivi, du titre de championne d’Algérie de course en ligne. Elle est pré sectionnée pour le titre du championnat arabe qui se déroula en Egypte en novembre prochain.

Nesrine devrait dire: «le mérite revient à Cheikh Merabet qui par son expérience, m’a inculquée les ficelles du métier et m’a permis de réaliser des performances et de me hisser sur le plan national et m’a donné le goût de pratiquer cette discipline. Je suis en 2ème année au lycée Lotfi et j’arrive à juguler le sport et les études.

Je rends hommage à nos parents qui m’ont encouragée dans cette voie en m’offrant un magnifique vélo de cette compétition (haute gamme) lors de l’obtention du premier titre de championnat d’Algérie. Je tiens à remercier l’ensemble des membres de l’association (Benamar Md (PT), notamment Mr Bahawssi Bahous, la cheville ouvrière de l’association, mon entraîneur, l’APC d’Oued Tlélat, les parents et mes coéquipiers Bachir Bey Ouassila, Hamel Roufaïda, El Ariak Kawtar, A qui je lance un coucou. Mon vœu est de voir le drapeau algérien flotter parmi l’élite mondiale. Merci Ouest Tribune qui m’a permis de m’exprimer.

M.Ouadah