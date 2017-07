CHAN-2018 (qualifications) Alcaraz convoque 29 joueurs pour la double confrontation contre la Libye

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz a convoqué 29 joueurs locaux pour prendre part au regroupement qui s’étalera du 30 juillet jusqu’au 19 août, en prévision de la double confrontation contre la Libye pour le compte des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations CHAN-2018, compétition réservée aux joueurs du continent, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)mercredi.

Les joueurs retenus devront rejoindre le 30 juillet à midi le Centre Technique National de Sidi Moussa pour y entamer la préparation dont la première phase prendra fin le 3 août prochain. Les joueurs auront relâche du 4 au 8 août, date de la reprise des entraînements. Le mercredi 9 août, dans l’après-midi, la sélection nationale des locaux ralliera la ville de Constantine pour continuer sa préparation en vue du match aller qui l’opposera à la Libye le 12 août à 20h45 au stade Chahid Hamlaoui. Elle élira domicile à l’hôtel Marriotte et s’entraînera sur le terrain réplique du stade Chahid Hamlaoui. Au lendemain de cette rencontre, les Verts retourneront au CTN de Sidi Moussa pour poursuivre la préparation. Le 16 août, l’équipe algérienne quittera le pays pour Tunis, avant de rejoindre la ville de Sfax où se déroulera le match retour le 18 août face à la Libye. Comme c’est désormais une tradition chez le technicien espagnol, deux jeunes joueurs sont invités à prendre part au stage de la sélection des locaux. Il s’agit d’Ismaïl Saâdi (ES Sétif) et du défenseur de l’ASO Chlef, Merouani M’hamed. D’autre part, l’attaquant du NA Hussein-dey, El Hadi Boulaouidet rejoindra le stage après la Coupe arabe des clubs prévue en Egypte du 22 juillet au 5 août. Signataire au NAHD en provenance de la JS Kabylie, Boulaouidet a été autorisé par le staff technique national à prendre part à cette compétition arabe, précise la FAF.

Voici par ailleurs la liste des 29 joueurs pour la double confrontation face à la Libye:

Gardiens de but :

Chemseddine Rahmani (CS Constantine), Farid Chaal (MC Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad), Toufik Moussaoui (Paradou AC)

Défenseurs :

Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Ayoub Abdelaoui (USM Alger), Mohamed Amine Madani (USM Harrach), Tarek Bouabta (Paradou AC), Imadeddine Boubekeur (O Médéa), Youcef Attal (Paradou AC), Brahim Boudebouda (MC Alger)

Milieux de terrain :

Kamel Belarbi (USM Harrach), Abderraouf Benguit (USM Alger), Hichem Cherif El Ouazzani (MC Alger), Tahar Benkhelifa (Paradou AC), Mohamed Benkhemassa (USM Alger), Sofiane Bendebka (NA Hussein Dey), Salim Boukhenchouche (JS Kabylie)

Attaquants :

Tayeb Meziani (Paradou AC), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Abdelhakim Amokrane (ES Sétif), Okacha Hamzaoui (USM Alger), El Hadi Boulaouidet (NA Hussein Dey), Oussama Darfalou (USM Alger), Farid El Melali (Paradou AC), Meziane Zeroual (O Médéa), Akram Djahnit (ES Sétif).