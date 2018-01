<span style='text-decoration: underline;'>Visas pour la France</span>:<br><span style='color:red;'>Changement de prestataire pour les rendez-vous et le dépôt des dossiers dès le 9 avril</span>

Changement de prestataire pour les rendez-vous et le dépôt des dossiers dès le 9 avril

L’ ambassade de France et le Consulat général de France à Alger ont changé de prestataire pour les prises de rendez-vous et le dépôt des dossiers de demande de visas à compter du 9 avril prochain, indique dimanche un communiqué de l’ambassade de France à Alger.

«A partir d’aujourd’hui, dimanche 7 janvier, les personnes relevant de la circonscription du consulat général de France à Alger qui souhaitent prendre un rendez-vous pour le dépôt d’un dossier demande de visa au-delà du 9 avril 2018, peuvent le faire auprès de VFS Global (www.vfsglobal. com/France/Algeria)», précise le communiqué. La même source ajoute que «les rendez-vous devront être obligatoirement confirmés par un paiement préalable des frais de service, dans une agence de la banque Crédit Populaire d’Algérie (CPA) puis, également, dans le courant du mois de janvier 2018, par l’ouverture du prépaiement en ligne par carte bancaire. L’ensemble de la procédure de prise de rendez-vous est détaillée sur le site Internet de VFS Global». Pour toute information complémentaire, il est mis à la disposition des demandeurs un service d’informations, joignable par téléphone au +213 41 98 55 08 ou par messagerie électronique à l’adresse info.francealg @vfshelpline. com, sans interruption du dimanche au jeudi entre 08h00 et 16h00. Il est rappelé, en outre, que «jusqu’au 29 mars 2018 inclus, il n’y a pas de modification du dispositif existant: les demandes de visas doivent toujours être déposées au centre TLS Contact et les rendez-vous correspondants pris selon la procédure en vigueur sur le site de TLS Contact (https://fr. tlscontact.com/dz/alg/index.php)». Le consulat général «met quotidiennement en ligne un nombre important de rendez-vous auprès de TLS. Si le demandeur souhaite déposer sa demande de visa avant le 29 mars 2018, il est donc invité à vérifier sur le site de TLS Contact la disponibilité d’un rendez-vous à la date souhaitée», note la même source, précisant que «c’est seulement pour les rendez-vous à prendre au-delà du 9 avril 2018 que la nouvelle procédure est utilisée, puisque c’est à cette date seulement que le Consulat général de France à Alger travaillera avec la société VFS Global en remplacement de TLS Contact».