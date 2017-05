Les dés sont jetés. Maintenant il ne reste plus qu’à attendre le verdict des citoyens. Après de longues semaines de campagne électorale, les partis politiques observent depuis lundi les trois jours de silence comme stipulé par les lois de la République. Les partis politiques et les candidats engagés dans ces joutes législatives, ne peuvent plus influer de quelque manière que ce soit sur la décision des électeurs.

La campagne électorale qui s’est déroulée il faut le rappeler dans les meilleures conditions possibles, a connu des hauts et des bas, mais a, surtout, été empreinte de respect et de sérénité. L’administration a réussi à éviter tous les télescopages et les partis ont pu trouver comme convenu les espaces où ils devaient tenir leurs meetings sans aucun accroc. Un fait à mettre à l’actif du ministère de l’Intérieur qui a réussi son organisation et permis aux différents leaders de s’exprimer comme ils le souhaitaient et de rencontrer leurs militants dans les meilleures conditions et dans un cadre démocratique reconnu par tous.

Maintenant, sur le fond de cette campagne, il faut admettre que les partis n’ont pas innové. Les discours n’ont rien apporté de nouveau et les défis de ces dernières années n’ont pas été les thématiques centrales des leaders de partis. Ces derniers ont ressassé d’anciens discours patriotiques qui cadrent mal avec la conjoncture que vit le pays. Un discours qui, il faut bien l’avouer, n’a pas été mobilisateur, ou tout au moins pas comme il aurait du l’être. Mais le temps des speechs est déjà du passé. Le citoyen a déjà son idée et sait les choix qu’il aura à faire.

Le plus important aujourd’hui, c’est d’aller en masse ce 4 mai pour exprimer son choix, pour que chacun puisse choisir les hommes et les femmes qu’ils pensent être les plus dignes à le représenter au parlement. Il s’agit pour chacun d’assumer se choix jusqu’au bout et de savoir qu’une voix qui manque dans l’urne, profitera à d’autres personnes qu’il ne juge pas qualifiées de le représenter. Le vote est un devoir, un droit, un honneur, mais aussi et surtout une responsabilité pour que le prochain parlement soit à la hauteur des attentes des citoyens. Et cela dépend justement du citoyen.

Par Abdelmadjid Blidi