<span style='text-decoration: underline;'>MCO - USMBA</span> :<br><span style='color:red;'>Chaud derby à Zabana</span>

Revigorés par leur dernier succès, le week-end passé en déplace ment face au RCR, les Hamraouas sont décidés, à rester sur leur lancée, à l’occasion de la réception du team de la Mekerra, pour le compte de la quatrième journée, du championnat de ligue une.

Un match derby, qui s’annonce compliqué pour les s et blanc d’El Hamri, tout d’abord par son caractère derby, mais aussi, parce qu’ils ont comme entraîneur Chérif El Ouazzani, qui a la particularité de bien connaître la maison du Mouloudia d’Oran, où il a effectué toute sa carrière de footballeur, avant d’avoir aussi l’opportunité d’entraîner l’équipe à plusieurs reprises. L’autre difficulté, pour les camarades de Berramla, c’est le fait que l’équipe adverse est en quête de rachat, vu qu’elle n’a récolté que deux points, depuis l’entame de la saison.

Le responsable de la barre technique du MCO, même s’il reste satisfait du résultat réalisé contre le RCR, n’a pas manqué de dire à ses joueurs, qu’il faut oublier ce match de Relizane et remettre les pieds sur terre. Il a exhorté ses poulains à se focaliser sur le derby contre l’USMBA, à domicile. Belatoui sait très bien, que son équipe n’est pas encore au top, et que l’équipe adverse risque de lui brouiller les cartes : « Ce sera un match difficile, face à une équipe qui connaît bien le MCO, d’autant, que cette équipe de la Mekerra est drivée par Cherif El Ouazzani, un enfant d’El Hamri. Le contexte sera différent de celui de Relizane.

« Vu que le match a été avancé à vendredi, nous n’avons pas eu assez de temps, pour préparer cette rencontre, en raison des fêtes de l’Aïd. Mais on trouvera les solutions adéquates, pour réaliser un bon match, » dira Belatoui. Côté effectif, le responsable technique Hamraoui ne compte pas chambouler son équipe, et semble rassuré du retour du défenseur Sebbah, qui sera de la partie. Les coéquipiers de Boudoumi devront effectuer aujourd’hui, leur dernière séance d’entraînement, au cours de laquelle, Belatoui devra opérer les derniers réglages. Il est à noter, que le match est avancé pour demain vendredi, et sera retransmis sur le petit écran par l’ENTV.

AOUED : « UN SUCCÈS EST PRIMORDIAL POUR SE MAINTENIR SUR LE PODIUM »

Le milieu offensif et animateur de jeu du MCO, estime que tout sera fait, pour que les trois points restent à Zabana, et que son équipe reste sur sa lancée : « Notre équipe a réalisé un sans faute jusque là, depuis le début du championnat. Alors, il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin. Une bonne performance face à Belabbes est indispensable, afin que puissions nous maintenir en haut du tableau. Ce sera le match de la confirmation contre l’USMBA. Certes ce sera difficile, mais on saura comment se surpasser. Tous les joueurs sont décidés à réaliser un bon match, et ne veulent en aucune manière, lâcher le groupe de tête, pour garder le contact avec les meilleurs ».

B.Sadek