<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE UNE, 14ÈME JOURNÉE: MCO - ASO</span>:<br><span style='color:red;'>Chaud derby à Zabana</span>

Alors que le Mouloudia d’Oran a été bien préparé pour disputer le match en retard face à la JSK, la LFP a décidé de reporter ce match à une date ultérieure durant la trêve.

Les Rouge et Blanc d’El Hamri, vont donc devoir affronter l’ASO Chlef cet après-midi à domicile pour le compte de la 14ème journée du championnat de ligue Une. Cette confrontation s’annonce difficile et importante pour les Hamraoua qui sont appelés à se racheter suite à leur semi-échec enregistré à huis clos face à Biskra à Zabana et surtout, pour préserver cette troisième place du podium. Une victoire cet après-midi, permettra à Sebbah et consorts, de s’accrocher à leur position. Le staff technique se focalise pleinement sur cette empoignade où aucun résultat autre que la victoire n’est permis.

Les Hamraoua ont donc activement préparé cette rencontre. Mecheri Bachir n’a rien laissé au hasard depuis la reprise et n’a pas planqué de mettre en garde ses poulains contre tout excès de confiance et surtout pour leur faire comprendre l’importance des points engrangés durant cette rencontre. Les matchs contre Chlef sont toujours compliqués pour le MCO. Le staff technique qui appréhende ce match, s’est beaucoup penché aussi sur le volet psychologique, vu le passé entre les deux formations.

Certains diront, que les relations entre les deux clubs se sont améliorées, mais par contre, d’autres estiment que la hache de guerre n’est pas encore enterrée. La présence des supporters de Chlef pourrait ouvrir une nouvelle page entre les deux clubs. Pour ce match, le staff technique devra se passer des services du défenseur axial Mesmoudi (suspendu) et devra récupérer Legraâ et Nadji, prêts pour le service, mais par contre certains éléments, ne sont pas au point et restent incertains à l’image de Mansouri et du gardien Litim. Les Hamraoua ont effectué hier, leur dernière séance d’entraînements à Zabana, au cours de laquelle Mecheri Bachir a opéré certaines retouches et profité pour dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour ce match face à Chlef.

Même si le coach n’a pas dévoilé le onze qui aura la charge de contrer l’équipe de Chlef, l’équipe connaîtra certains changements et sera plus offensive. Les coéquipiers de Motrani qui ont dilapidé deux précieux points face à Biskra, n’auront plus le droit à l’erreur, pour leur dernière rencontre à domicile, avant la fin de la première manche du championnat, vu que le dernier match se jouera en déplacement face au leader qui n’est autre que le CRB. Les camarades de Guertil, doivent donc impérativement, se surpasser pour sortir victorieux de ce match s’ils veulent terminer l’aller sur le podium.

B.Sadek