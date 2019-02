L’actualité du moment s’est indirectement invitée, hier, à l’APN. Même clairsemé, l’hémicycle a fait écho à ce qui se passe dans la rue, à travers un discours plutôt politicien, malgré une certaine obligation que se sont donné les députés, celle de rester dans le sujet de la Déclaration de politique générale, présentée, avant-hier par le Premier ministre.

Les députés selon qu’ils appartiennent à l’alliance présidentielle ou à l’opposition, ont diversement apprécié l’exposé d’Ouyahia. Il y a derrière chaque intervention, une volonté clairement exprimée de défendre ou de descendre le bilan des quatre mandats du président de la République. De fait, les représentants à l’APN de la majorité parlementaire ont mis en exergue «la nécessité de préserver les acquis, d’approfondir les réformes politiques et de faire face aux différents défis principalement les défis sécuritaires». Des acquis qu’on ne manque pas de lier à la volonté présidentielle. Ainsi, Imane Mestfaoui du FLN a souligné «l’importance d’approfondir les réformes politiques inscrites dans le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika visant la consolidation de la démocratie et la garantie des libertés individuelles et collectives».

Dans la même famille politique, le député Abderrazak Terbeche a valorisé le contenu de la Déclaration de politique générale du gouvernement, notamment le volet relatif aux réformes opérées dans le secteur de la justice. Il a appelé, à ce propos, à «la préservation des acquis réalisés et à la poursuite des réformes». Le même discours donc, mais affirmé avec une plus grande conviction, notamment par les élus du RND, formation dirigée par le Premier ministre.

Les députés Kamel Bouchoucha et Taouas Mourad du RND n’ont pas manqué de trouver dans la présentation d’Ouyahia, beaucoup de vérité. Ils diront que le «document englobant des chiffres qui reflètent la réalité des efforts consentis pour la mise en œuvre du programme du Président Bouteflika, visant la consolidation de l’Etat de droit et la relance de l’économie nationale». Les deux députés ont appelé à «la conjugaison des efforts des forces vives du pays pour poursuivre et approfondir les réformes devant réaliser le développement durable et préserver les acquis de la sécurité et de la stabilité nationales, notamment, en cette conjoncture marquée par des défis nationaux et internationaux». Leurs collègues de TAJ et du MPA, également membres de la majorité présidentielle, ont mis en évidence «l’importance de reconnaître les réalisations indéniables accomplies». Le propos était également de lutter contre «le discours défaitiste en milieu juvénile» que colportent les partis de l’opposition.

Ces derniers ne se sont pas fait inviter pour tirer à boulets rouges sur la Déclaration de politique générale. Certains accusent le gouvernement d’avoir abandonné le développement et exigent la levée du gel sur plusieurs projets. Visiblement pas convaincus de l’argument financier du gouvernement qui l’a obligé à faire cet arbitrage, ces députés estiment que l’investissement public est à même de remédier aux différents problèmes dont celui du chômage.

La plus virulente intervention a été celle du député, Lakhdar Ounhani, (Union Nahda-Adala-Bina), dressant un tableau noir de la situation socioéconomique du pays et responsabilisant le gouvernement de ce qu’il a qualifié d’échec.

Lui aussi, pour rester dans l’air du temps, a appelé à la levée du gel sur les projets, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’éducation nationale et de la jeunesse. Son collègue du MSP, Yahia Bnine, a démenti purement et simplement l’exposé d’Ouyahia en affirmant que les chiffres avancés par le Premier ministre «ne reflètent pas la réalité et sont dénués de crédibilité». Pour Bnine, il faut «œuvrer sérieusement à créer des postes d’emploi à travers la levée du gel sur les projets».

Qualifiant, de son côté, cette déclaration de «non conforme à la réalité», vu les chiffres erronés avancés, le député Fethi Kouchi, du PT a plaidé pour «la prise en charge des travailleurs dans le cadre des contrats de pré-emploi et du filet social». En fait, les interventions des uns et des autres mettent en lumière un grand fossé dans l’appréciation du travail des différentes équipes gouvernementales. Le moment aura eu le mérite d’exister. Ce fut des instants de la vie démocratique du pays.

Nouria Hartane