<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2022 (phase de poules)</span>:<br><span style='color:red;'>Cheick Omar Diabaté: «L’Algérie et le Burkina Faso partiront favoris»</span>

Cheick Omar Diabaté, le sélectionneur de l’équipe nigérienne de football, a estimé samedi que l’Algérie et le Burkina Faso partiront favoris, dans le groupe A du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, soulignant que le Mena va tout faire pour déjouer les pronostics.

L’Algérie est habituée à aller en Coupe du monde, le Burkina Faso se prépare dans ce sens. Le Niger est le petit poucet de cette poule, qui peut faire mal peut-être à l’une de ces deux nations, tout peut arriver en football. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous allons jouer notre va-tout, et pourquoi pas se qualifier si les conditions seront réunies», a affirmé le coach nigérien, sur les ondes de radio Algérie internationale. Le Niger a été exempté du tour préliminaire, au même titre que 25 autres nations, dont l’Algérie, selon leur position au classement de la fédération internationale (Fifa). «C’est un groupe assez costaud, en présence de l’Algérie, championne d’Afrique, qui a plus de chances de passer en barrages, que le Burkina Faso, le Niger, et le Djibouti. Nous allons faire le maximum pour aller jusqu’au bout et avoir un bon résultat», a-t-il ajouté. Le Niger, 112e au dernier classement de l’instance mondiale, entamera la campagne éliminatoire à domicile face au Burkina, alors que l’Algérie recevra le Djibouti, à l’occasion de la première journée prévue entre 9 et 13 octobre prochain. «L’Algérie est favorite, mais on ne va pas se désarmer ou se laisser faire. Nous avons les moyens pour réaliser un bon parcours dans ces éliminatoires, nous avons le soutien du peuple et les responsables du pays», a-t-il conclu. Le Niger devait être dirigé par le technicien français Jean-Guy Wallemme, avant que la fédération nigérienne (FENIFOOT) ne refuse en novembre dernier qu’il occupe la double casquette, puisqu’il est également à la tête de C’ Chartres Football (National 2/ 4e division française). Le premier de chacun des dix groupes se qualifie pour le dernier tour des barrages prévu en novembre 2021.