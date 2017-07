<span style='text-decoration: underline;'>Le bras de fer est loin de s’estomper au MPA </span>:<br><span style='color:red;'>Cheikh Barbara répond à Bettache</span>

Le bras de fer qui oppose le Mouvement populaire algérien au désormais ex-coordinateur du bureau de la wilaya d’Alger Abdelhakim Bettache, est loin de s’estomper. Quelques jours après le départ du maire d’Alger et les accusations à l’adresse de Amara Benyounès, le MPA a répliqué hier.

Lors d’une conférence de presse tenue hier à Alger, Cheikh Barbara, chargé de la communication du parti, a affirmé que Abdelhakim Bettache n’a pas démissionné, mais il est démis de ses fonctions. Il s’agit, selon lui, d’un retrait de confiance mené par les cadres du parti de la wilaya d’Alger. Le retrait de confiance a été motivé par des problèmes ayant touché le bureau de la capitale. Lundi dernier, la Direction du parti a indiqué dans un communiqué que les militants au niveau d’Alger, ont décidé de retirer la confiance du coordinateur d’Alger. «(… ) Une lettre adressée au secrétaire national à l’organique signée par plus de 260 cadres de la wilaya d’Alger, demandant le retrait de confiance à l’ancien coordinateur» lit-on dans le communiqué avant d’ajouter «Ce dernier, (coordinateur d’Alger NDLR), dans un mouvement de fuite en avant et devant l’ampleur du mouvement de contestation, a déposé sa démission, la troisième en moins d’une année, démission acceptée avec accusé de réception. Depuis ce jour, il se lance dans une campagne d’insultes et de dénigrement indigne d’un responsable politique». La direction du parti a affirmé par ailleurs, «ce personnage n’avait aucun problème avec la direction du parti et encore moins avec son président». «Ce sont les militants d’Alger qui ont décidé de lui retirer leur confiance et qui s’engagent à préparer et à affronter les prochaines élections en toute sincérité, détermination et confiance afin que le MPA puisse au minimum conserver sa troisième place sur l’échiquier politique» précise-t-on.

D’aucuns pensent par ailleurs, que l’échec cuisant subi par la parti de Amara Benyounès à Alger lors des dernières élections législatives, était à l’origine de la crise actuelle.

Il est à rappeler enfin, que l’ex-coordinateur de wilaya d’Alger du MPA, et actuel maire d’Alger contre Abdelhakim Bettache, avait qualifié samedi dernier lors d’une conférence de presse animée à Alger, le président du MPA de «dictateur». C’est le même jour que Bettache avait annoncé sa démission en compagnie de plusieurs dizaines de cadres d’Alger.

Alger: Samir Hamiche