<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe de tennis de table</span>:<br><span style='color:red;'>Chérif Derkaoui: «Nous avons réalisé notre meilleure performance de l’histoire»</span>

Le président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT), Chérif Derkaoui, a estimé mardi que les résultats obtenus par les sélections nationales en coupe arabe (toutes catégories) à Mascate (Oman) étaient «uniques dans l’histoire de la participation algérienne».

Les pongistes algériens ont remporté 3 médailles d’or, 5 argent et 1 bronze lors de la 16è édition de la coupe arabe qui s’est disputée du 15 au 20 août en présence de 110 pongistes venus de 15 pays, en l’occurrence l’Algérie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Qatar, le Liban, l’Irak, les Comores, la Somalie, la Mauritanie, Djibouti, le Soudan, la Palestine, le Yémen et Oman. «Le tennis de table algérien n’a jamais remporté autant de médailles en or, spécialement depuis la création de la fédération et ce, dans toutes les compétitions confondues. C’est unique dans l’histoire de notre instance nationale», s’est réjoui Derkaoui. Ces consécrations ont valu à l’Algérie une seconde place au classement final des médailles, derrière l’Egypte et ses 21 breloques (14 or, 5 argent et 2 bronze) et devant le Qatar (1 or, 4 argent et 2 bronze). «Je tiens à féliciter nos pongistes pour cette performance et aussi leurs staffs techniques qui ont travaillé dur pour arriver à ces résultats. Ca nous pousse à continuer sur cette lancée et nous incite à fournir plus d’efforts car nous possédons de bons pongistes qui peuvent nous faire valoir d’autres satisfactions à l’avenir», a souligné le président de la fédération à l’APS.

La récolte algérienne en médailles d’or a été réussie dans l’épreuve du double seniors (messieurs) par le duo Sami Khrouf et Aissa Belkadi, vainqueur de Fahed Al Meghani/Ahmed Methna (Qatar) 3-1, Kara Ali Naim/Yanis Douibi (double espoirs garçons), vainqueur des Qataris Mohamed Abdelwahab/Nawaf Al Malki 3-0 et le double espoirs filles, composé de Lynda Loghraibi/Hiba Faraj qui a battu son homologue du Qatar, Hossin Khouloud/Ali Maha (3-0). Par contre, le double seniors (dames) formé de Kati Kessaci et Laid Islam s’est contenté de l’argent après sa défaite en finale face aux Egyptiennes Yousra Achraf Hilmi et Faraj Hassan Abdelaziz (2-3). En espoirs (simple/garçons), le pongiste Karali Ali Naim a perdu en finale face à Mohamed Abdelwahab (2-4), de même que Lynda Loghraibi, défaite en finale du simple espoirs (filles) par l’Egyptienne Faraj Hassan Abdelaziz (2-4). En juniors filles, la pongiste Hiba Faraj a pris l’argent de la catégorie, de même que la doublette cadette (garçons), composée d’Abdelbassat Chaichi et d’Abderrahmane Azzara.