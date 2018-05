L’opérateur de téléphonie mobile MOBILIS et partenaire officiel de la coupe d’Algérie, a remis un chèque d’un milliard et demi, au club phare de la Mekerra, en guise récompense, pour avoir disputé la finale de la coupe d’Algérie, gagnée par l’Union, le premier mai dernier.

Quant au sponsor du club de Sidi Bel Abbés, OOREDOO, il a tenu avant-hier à honorer l’équipe à Alger, tout en lui octroyant une importante enveloppe budgétaire.

Ajouté aux cinq milliards offerts par le gouvernement, pour sa victoire en finale, l’USMBA est plus aisée financièrement. Ce qui pousse à dire, que la rémunération des primes et salaires de joueurs reste une priorité. Cependant, on a créé cette nouvelle histoire de contacts avec l’entraineur bulgare Todorov, et le temps passe sous l’inquiétude des supporters, pour l’avenir de leur équipe. Une fois que le stade du 14 Février de SBA a été homologué, pour la compétition africaine 2018-2019, il y deux jours, si cette situation budgétaire s’améliore, reste à confirmer l’absence d’une administration, qui poussa les joueurs à la colère.

Car avec OOREDOO et MOBILIS, on a vu deux personnes différentes, représenter l’USMBA, face à un vrai patron de l’équipe. Pour sa part, l’entraineur Chérif El Ouazzani n’a pas donné signe de vie ces derniers jours, et on lie ce retrait avec la présence de l’entraineur bulgare Todorov, présent dans les tribunes lors de la récente joute USMBA – USB.

Samedi prochain, l’équipe se déplacera à Sétif, pour le compte de l’ultime journée du championnat.

Hors, rien ne semble bouger, pour l’opération de recrutements, tant que le club dispose d’une administration fictive.