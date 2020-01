<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Cherif El Ouazzani aurait émis le vœu de quitter le club   </span>

Au moment où l’équipe d’El Hamri est en pleine préparation en prévision du derby de l’Ouest très attendu entre le l’USMBA et le MCO, programmé la semaine prochaine en déplacement à Sidi Belabbes, Les choses ne vont pas bien au niveau de la direction du club.

En effet, la troupe Hamraoui, d evait entrer en regroupant depuis hier à l’hôtel El Mouahidines pour un stage bloqué d’une semaine, pour plus de concentration, des joueurs sur leur prochain important rendez-vous. Des séances d’entraînements sont prévues à Zabana, à la 2eme RM et même des séances d’oxygénation à l’hippodrome d’Es Senia. Il est à noter qu’avant l’entame de ce stage, le staff technique a organisé un match d’application à Zabana. Mais le plus important, c’est les turbulences qui minent le club et qui risquent d’entraver la bonne marche de l’équipe. Avant l’entrée en stage de l’équipe, Cherif El Ouazzani devait organiser un point de presse hier en fin d’après-midi, pour annoncer certaines décisions dont sa démission. Frustré et déçu, le DG du MCO, n’a pu supporter les interférences qui perturbent la bonne marche du club et surtout, le manque de considération et le manque d’aide au profit de son club. Reste à savoir, maintenant, au cas où il ira au bout de sa décision, quelle sera la réaction du wali d’Oran. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition .Il est à signaler aussi que la direction du Mouloudia, a décidé d’organiser une A.G le 30 janvier prochain, avec comme ordre du jour, la désignation d’un président du Conseil d’Administration sur insistance de la commission de professionnalisme présidée par Abdouche.

B.Sadek