<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Chérif El Ouazzani de retour dés demain</span>

Suite à la pression des fervents supporters d’El Khadra, l’Administration a repris des contacts sérieux depuis quelques jours avec l’ex entraineur de l’USMBA, Chérif El Ouazzani Si Tahar.

Son retour, donc, se précise et sera officiel dés demain, dimanche, pour la reprise des entrainements après le match derby face au MCO disputé hier, vendredi, pour le compte de la dix-neuvième journée de la Ligue Une. Pour rappel, les négociations entamées avec le Directeur Général de la SSPA/USMBA El Hennani, il y a trois mois, ont échoué vu que Chérif El Ouazzani réclama ses dus de la saison passée. Alors qu’il était attendu pour substituer l’entraineur partant Moez, on sentait que des personnes ont influencé l’administration afin de se pencher vers Youcef Bouzidi qui se distingua par ses absences et les trois mois de salaire empochés. Aucune excuse donc pour Bouzidi qui connaissait bien les problèmes financiers de l’équipe avant de négocier son contrat. C’est malheureusement le cas de la plupart de nos coachs qui pensent seulement aux sous sans se soucier de leur CV. Quelque soit le résultat d’hier, la formation belabbésienne sera entrainée par Si Tahar qui retrouvera ses joueurs avec qui il a réalisé le sacre de la coupe d’Algérie, l’an passé. Chérif El Ouazzani travaillera avec son ancien staff dont nous citons ses deux adjoints et anciens milieux de l’USMBA, Redouane Haffaf et Bekhadda Hachemi. Quant à Zouba Djillali qui assuma seul l’intérim de la barre technique après l’absence injustifiée de Bouzidi, il s’est retiré avant-hier et ce fut le DTS, Sennour Abdelkader qui assura la tâche de coach, hier, au stade Zabana. Avant-hier, Haffaf précisa à la presse que le retour de Chérif El Ouazzani et son staff se fera juste après le match du MCO dans le but de sauver le club phare de la Mekerra de la relégation.