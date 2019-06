<span style='text-decoration: underline;'>Vu la situation qui prévaut au sein du club d’El Hamri </span>:<br><span style='color:red;'>Chérif El Ouazzani installé au poste de DG du MCO</span>

Suite aux moults tergiversations qu’a connues le club d’El Hamri, après la démission du président Belhadj et à l’histoire rocambolesque de Karaouazène, le Conseil d’administration de la SSPA/MCO sous l’impulsion du wali d’Oran, ayant souhaité l’installation de Chérif El Ouazzani, le Conseil d’administration SSPA/MCO, s’est réuni ce mardi à l’hôtel Royal et a approuvé la nomination de l’ancien international et sociétaire du MCO Chérif El Ouazzani au poste de directeur général du club.

En effet, après le ratage de la première réunion du Méridien, le CA présent, composé de Djebbari, Benmimoun et Bensedjerari ainsi que deux procurations concernant Mehiaoui et Bencheni, a donné à Chérif El Ouazzani toutes les prérogatives pour gérer le club sur le plan technique, administratif et même financier. Le club qui a évité la rétrogradation, connaît faut-il le rappeler, une crise sans précédent depuis la fin de la saison en point de vue gestion administrative, ce qui a fait réagir les supporters qui sont montés au créneau. Alors qu’il était question du poste de directeur sportif ou d’entraîneur, la surprise était générale au sein des journalistes présents. D’aucuns se demandaient, si ce n’est pas beaucoup de charges pour l’ancien international et enfant du club. La réunion s’est déroulée à huis clos. Par la suite, les journalistes ont été conviés à la déclaration de Hassan Kalaidji, qui a présidé le CA, pour donner plus de détails sur cette lourde tâche confiée à Chérif El Ouazzani: «L’urgence de la situation, du souhait des autorités locales dont le wali et du publique oranais, le CA, s’est réuni ce jour 18 juin et a décidé de nommer Chérif El Ouazzani en qualité de directeur général, qui sera chargé des volets technique, administratif et financier. Il est donc mandaté pour représenter la SSPA/MCO, auprès des instances locales et sportives. On ne pouvait pas laisser le club dans une telle situation pour trouver des solutions d’urgence. On espère que ça marchera pour cet enfant du club. Bien sûr, il sera supervisé et épaulé par le CA. Kalaidji ajoutera aussi: «Une réunion est prévue avec Chérif El Ouazzani pour définir les tâches et pour trouver vite un deuxième signataire pour les chèques. Le nouveau DG, s’est réuni avec le wali et accepte toutes les tâches qui lui ont été confiées et s’est montré prêt à assumer toutes les responsabilités. Chérif El Ouazzani, devra entamer vite sa mission pour mettre le club sur les rails. Sa priorité, le volet recrutement et le staff technique, qui va l’épauler, puisqu’il a décidé d’occuper la direction de la barre technique et de s’entourer d’éléments de confiance pour le volet administratif. On ne va s’arrêter là pour régler tous les problèmes et continuer à œuvrer pour la venue de Hyproc. Si les besoins se feront sentir, on élira un président de la SSPA/MCO» conclura Kalaidji. Une conférence de presse devait être animée hier par Chérif El Ouazzani, pour présenter son programme et son projet sportif.

B.Sadek