<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Cherif El Ouezzani soutient Belatoui et tire la sonnette d’alarme</span>

L’ancien international algérien, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a écarté l’éventualité de prendre les commandes techniques du MC Oran, tout en affichant sa disponibilité pour aider la formation qui l’a enfanté à se maintenir en Ligue 1 Mobilis de football.

«Je n’ai aucune intention d’entrainer le MCO. Il y a déjà un entraineur en place, en la personne de mon ancien coéquipier au club, Omar Belatoui, et nous devons tous le soutenir dans sa mission», a déclaré Cherif El Ouezzani à l’APS. Le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 s’exprimait en marge de la signature par la direction du MCO d’un contrat de partenariat avec l’entreprise Hyproc (filiale de Sonatrach) dimanche soir. Sa présence dans cette cérémonie, ainsi qu’à la réunion du matin du même jour ayant regroupé le wali d’Oran et les membres du Conseil d’administration du vieux club oranais a donné libre court aux spéculations concernant un éventuel retour de l’ex-entraineur du CR Belouizdad aux affaires du club de ses premiers amours. «Je suis là en tant qu’ancien joueur du MCO qui souhaite tout le bien à ce club pour retrouver son lustre d’antan. Mon retour à la barre technique de cette formation est à écarter, mais je peux néanmoins exercer un autre poste, comme directeur sportif ou technique. Le plus important, est de donner un coup de main au ’’Mouloudia’’ pour se maintenir cette saison, avant de songer à un projet sportif ambitieux en vue de l’avenir», a encore dit Cherif El Ouezzani. Il a en outre confirmé avoir été sollicité par les autorités locales pour justement s’impliquer dans la gestion du MCO, tout en précisant qu’il n’a eu aucun contact direct avec l’actuelle direction du club que préside Ahmed Belhadj. Invité à commenter l’accord de partenariat signé par le MCO avec Hyproc, Cherif El Ouezzani s’est dit «réjoui par cet énorme acquis dont vient de bénéficier le club». «Tout le monde sait que c’est sous la houlette de Naftal, une autre filiale de Sonatrach, que le MCO a remporté la majorité de ses titres. En bénéficiant de l’apport d’Hyproc, le club aura tous les atouts pour rebondir. Mais au risque de me répéter, la priorité à présent est de sauver l’équipe de la relégation», a-t-il conclu. Le MCO, qui reste sur une défaite en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj (3-1), dans le cadre de la 16e journée du championnat, partage la 10e place, comme potentiel troisième relégable, avec l’O Médéa, le CABBA, l’AS Aïn M’lila et l’USM Bel Abbès.