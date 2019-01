<span style='text-decoration: underline;'>MCA</span>:<br><span style='color:red;'>Chérif El-Ouezzani suspendu provisoirement pour dopage</span>

Le milieu de terrain défensif du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Hichem Chérif-El Ouezzani, contrôlé positif lors du match contre le CR Belouizdad (1-1), disputé le 17 janvier 2019, dans le cadre de la 18e journée du championnat, est suspendu provisoirement avant son audition, a annoncé ce samedi la Ligue de football professionnel (LFP).

La commission de discipline de la LFP a prononcé une suspension provisoire du joueur du MC Alger Hichem Cherif El-Ouazzani à compter du 26 janvier jusqu’à son audition lors la séance du Mercredi 30 Janvier 2019 à 13h00», indique la LFP dans un communiqué.

Il s’agit du deuxième cas avéré de dopage depuis le début de la saison, après celui du gardien de but de l’US Biskra (Ligue 2) suspendu le 10 décembre dernier pour six mois dont trois mois avec sursis. «Suite à l’examen des pièces versées au dossier, et aux rapports du laboratoire antidopage de Lausanne (Suisse) accrédité par l’agence mondiale antidopage AMA et au rapport de la commission médicale fédérale de la FAF, sous-commission antidopage : présence d’une substance interdite, de ses métabolites (Benzoylecgonine et Methylergonine) dans l’échantillon (A) du joueur sous N.4219 459 collecté lors du match entre MCA-CRB de la 18éme journée du championnat Ligue 1, conformément au règlement antidopage de la FIFA notamment les articles 06 et 34, articles 109 et 110 du code disciplinaire de la FAF», précise la LFP.