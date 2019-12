<span style='text-decoration: underline;'>LWF-SBA | Chetouane en roue libre</span>:<br><span style='color:red;'>Chetouane en roue libre</span>

L’Algérien Ayoub Sahiri a décroché la médaille d’or au contre-la-montre individuel (juniors/garçons) des Championnats arabes 2019 de cyclisme, qui se déroulent du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie (Egypte), après avoir bouclé les 26 kilomètres de cette course, disputée lundi , en 35:51.72.

Sur le podium, l’Algérien a devancé deux Egyptiens, à savoir : Youcef Ahmed Zaki, deuxième en 36:02.27, et Ahmed Khaled Ahmad, qui a pris la troisième place en 36:34.97.

Pour sa part, l’autre algérien engagé dans cette course, Seddik Benganif a échoué au pied du podium, avec un chrono de 36:35.47. Sahiri porte ainsi à quatre le total des médailles glanées par l’Algérie depuis l’entame de cette compétition : 3 or et 1 argent. Les deux premières breloques en métal précieux ont été décrochées au contre-la-montre «par équipes», respectivement par la sélection juniors (garçons) et par la sélection seniors (messieurs), au moment où la sélection seniors (dames) s’était contentée de la médaille d’argent, également au contre-la-montre «par équipes». Championnats arabes (contre-la-montre individuel juniors):

