<span style='text-decoration: underline;'>HABITS DE L’AÏD </span>:<br><span style='color:red;'>Chic, choc et cher</span>

Le combat engagé dans le cadre du déracinement du trafic organisé ou encore le commerce informel est tout compte fait loin d’être gagné de sitôt en dépit de toutes les menaces proférées par le ministère du Commerce.

C’est du moins la seule con clusion à tirer en sillonnant les rues, artères, cités et quartiers de la ville abritant le cheflieu de la deuxième ville du pays, Oran. Le phénomène est revenu en force pendant le Ramadhan. Il a pris de l’ampleur à l’approche de la rituelle fête de l’Aïd El Fitr. Les marchands à la sauvette n’ont rien à perdre en désignant la rue pour domicilier leur commerce…illégal. Le commerce informel a décroché la « palme d’Or » en se lançant dans un parcours exalté ces derniers jours, contrairement à la première quinzaine du mois de Ramadhan marquée par un engouement timide. Dans leur mode opératoire, ces commerçants de la circonstance concurrencent le commerce légal en importunant les commerçants aux registres de commerces. Ils sont de visu perceptibles dans toutes les rues et ruelles de la quasi-totalité des quartiers d’Oran. Là est le fait saillant qui saute aux yeux à la faveur d’une tournée nocturne effectuée en fin de semaine au soir dans plusieurs rues de la ville. Malgré toutes les menaces proférées et les mesures prises à leur encontre, rien ne peut donc stopper ces commerçants investis en plusieurs dizaines. La hrira cède la place aux vêtements du rituel de l’Aïd. Tout produit proposé à la vente est chèrement payé dès que la transaction est conclue. Au centre-ville, à Choupot ou encore dans le quartier chic fraîchement réalisé, en l’occurrence Akid Lotfi, les rues ne transvident pas ni ne décantent aucunement.

Le branle-bas de combat

Des centaines de parents et des centaines de mamans, escortant leurs enfants, affluent la nuit pour troubler davantage leurs dernières économies en se bousculant dans les boutiques. Dans leurs esprits, ils joignent l’utile à l’agréable en profitant de la totale sécurité policière instaurée au prix de 2 000 policiers mobilisés par la sûreté de wilaya, tout en saisissant l’opportunité pour effectuer les achats devant clôturer en beauté le mois sacré de Ramadhan, tout en cédant aux caprices des enfants joyeux à la vue d’un pantalon Jean ou autre habit coloré en provenance des pays européens, notamment la Turquie. Mais à quel montant? Là également, la cherté des produits proposés revient souvent lors des discussions, tout comme la cherté des ingrédients agrémentant la popote Ramadhanesque. La demande est forte. L’utile n’est subséquemment pas joint à l’agréable. Les prix sont en conséquence robustes, certainement pénibles à tolérer, dépassant tous les seuils de l’entendement. Le diktat de l’élévation des prix est «prescrit» aussi bien dans les boutiques chics de Choupot, celles des rues Khemisti et Larbi Ben M’hidi que dans le géant marché de Mdina Djedida. Mais, l’ordre est également établi par les vendeurs à la sauvette investis dans le commerce informel.

Les smicards n’en peuvent plus

Aucun des Oranais ne dira le contraire. Ils s’accordent à témoigner que «les prix ont connu une hausse de plusieurs niveaux si l’on prend en compte ceux des années écoulées».Cette hausse n’est aucunement en relation avec le rapport qualité qui demeure le premier critère pris en compte par les parents ». «Tous les habits et chaussures sont chers, en particulier ceux des enfants», dira plus d’un. Les références toutes simples ne manquent pas. Une petite robe pour fillette est affichée au prix allant de 2 500 à 3 500 DA. Le prix du pantalon Jean est proposé entre 35 00 et 5 000 DA, tandis que les pantacourts sont affichés au prix fort allant de 3500 à 4 500 DA. Les pulls légers aux couleurs chatoyantes sont vendus entre 3 000 et 4 000 DA alors que les chaussures coûtent entre 4 000 et 6 000 DA. En moyenne, habiller un enfant âgé de six ans revient au tarif allant de 15.000 à 2.000 dinars. Pourquoi donc une telle hausse subite? Là encore des répliques tombent à flot. Les commerçants légaux, notamment ceux abrités dans leurs locaux, imputent la responsabilité aux importateurs et aux services fiscaux les accusant de « léthargiques » dans la lutte contre l’informel mais serrant l’étau autour des vrais commerçants. Plus haut, dans le marché de M’dina Djedida, des propriétaires de petites tables qui leur ont été louées par l’APC estiment que «les fiscalités imposées sont lourdes».

Le trabendo en force

Ceux de l’informel expliquent cette augmentation mystérieuse en indiquant que «nous ne sommes pas en reste de ces commerçants se disant légaux». «Eux, ils payent les fiscalités alors que nous sommes assujettis à des saisies à la moindre descente policière», ajoutent-ils. Ils se défendent en avançant que «les prix affichés que nous appliquons sont semblables à ceux affichés dans les boutiques de Choupot ». «Nous nous sommes tous approvisionnés chez les mêmes fournisseurs nous proposant des produits des différentes gammes», ajoutent plusieurs commerçants de la conjoncture, appelés dans le temps les trabendistes. Jusque-là, les services commerciaux n’ont exposé aucun des commerçants informels à des poursuites judiciaires. Où sont-ils donc passés? Au final, aucun choix n’est donc laissé aux parents, exténués par les besoins quotidiens de la cuisine du Ramadhan. Ils sont appelé de nouveau à vider les fins fonds de leurs poches dans le seul but d’exaucer, ne serait-ce que pendant une seule journée, une progéniture si…capricieuse.

Mohamed Aissaoui