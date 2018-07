<span style='text-decoration: underline;'>Barça </span>:<br><span style='color:red;'>Chiffre d’affaires record pour le FC Barcelone</span>

Le FC Barcelone a annoncé un chiffre d’affaires record de 914 millions d’euros sur la saison 2017-2018. C’est un record pour le FC Barcelone. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le Barça annonce un record de 914 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 882 millions d’euros de dépenses, soit 32 millions d’euros de bénéfice avant impôts. Le club compte atteindre le milliard de revenus en 2021. Le conseil d’administration, qui a validé ce chiffre, approuve également la démission de Manuel Arroyo, vice-président du club en charge du marketing et de la communication. Dans le communiqué, le club barcelonais félicite aussi ses joueurs Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, champions du monde, ainsi que Ivan Rakitic et Thomas Vermaelen, respectivement second et troisième du Mondial avec la Croatie et la Belgique.