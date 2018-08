<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé a révélé les derniers chiffres de l’épidémie </span>:<br><span style='color:red;'>Choléra : 49 cas confirmés sur 174 suspectés</span>

Concernant l’enquête épidémiologique censé établir l’itinéraire exact de la maladie pour mieux l’éradiquer, M. Hasbellaoui ne laisse aucune place au doute. «Le point de départ est la wilaya de Blida, c’est là que le vibrion cholérique est apparu pour la première fois, à cause d’une source», dira, imperturbable, le ministre de la Santé. La source en question est située dans la région de Hamr El Aîn, dans la wilaya de Tipaza.

Silencieux depuis le début de l’épidémie du choléra, jeudi dernier, le ministre de la Santé s’est exprimé, hier, à partir de Boufarik, «épicentre» de la maladie, dont l’hôpital a reçu le plus grand nombre de patients. D’emblée, M. Hasbellaoui a donné les derniers chiffres consolidés de l’épidémie. Ainsi, de façon officielle, l’on apprendra que le choléra a été contracté par 49 personnes. Ce sont autant de cas, dont la bactérie y a été identifiée de manière irréfutable. Quant aux personnes dont les symptômes sont approchants, sans que l’on soit certain du diagnostic sont au nombre de 147.

Cela pour les chiffres qui, selon lui, annoncent un recul de l’épidémie, en ce sens qu’ils n’ont pas connu une forte progression ces deux derniers jours. Cela n’a pas empêché les services de son ministère de prendre très au sérieux la maladie. Sauf qu’il fallait prioritairement une confirmation sans l’ombre d’un doute avant d’engager la procédure. Le professeur Hasbellaoui a souligné que même si son département était «dans un cadre de suspicion», il a insisté que le fait que «tout le monde était actif dès le début pour mettre en place une stratégie». Celle-ci «vaut d’ailleurs plus qu’une visite dont le but est de montrer que l’Etat est présent», dira le ministre, allusion à son silence, qui lui vaut la critique de la presse nationale. Et d’affirmer qu’au moment même où les analyses ont confirmé la présence de la bactérie responsable du choléra, «l’alerte a été donnée». Le ministre a expliqué le flottement entre les hospitalisations et l’annonce de l’épidémie par le fait que «les laboratoires, pour rendre les résultats, ont besoin de temps», cela n’empêche pas que «les mesures préventives ont été bel et bien prises».

Cela pour la déclaration de la maladie. Concernant l’enquête épidémiologique censée établir l’itinéraire exact de la maladie pour mieux l’éradiquer, M. Hasbellaoui ne laisse aucune place au doute. «Le point de départ est la wilaya de Blida, c’est là que le vibrion cholérique est apparu pour la première fois, à cause d’une source», dira, imperturbable, le ministre de la Santé. La source en question est située dans la région de Hamr El Aîn, dans la wilaya de Tipaza.

L’on apprendra également que des prélèvements ont été effectués au niveau de 38 sources au niveau des wilayas d’Alger, Bouira et Tipasa. «On a trouvé le vibrion cholérique dans une seule source», révèle le ministre, mais sans omettre de noter que «dans 71 % de ces sources, on a trouvé d’autres vibrions qui peuvent provoquer des gastro-entérites, surtout chez des sujets fragiles», conclut le ministre, comme pour crédibiliser les analyses effectuées par des laboratoires habilités.

On retiendra enfin, des propos de M. Hasbellaoui que «la situation est sous contrôle». On notera surtout cette phrase qui honore la famille médicale algérienne : «les médecins sont rentrés de leurs congés, tous les cadres sont là pour faire un travail de pédagogie, donner des conseils au citoyen car la santé du citoyen dépend d’abord de ce qu’il fait lui-même».

Alger: Smaïl Daoudi