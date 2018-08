CHOLERA: UNE GESTION DE L’EPIDEMIE SUR LE FIL DU RASOIR

Un mal qui répand la terreur. Il s’agit de la peste, bien sûr et Dieu nous en préserve. Ce fléau a inspiré Albert Camus en 1947 et ce retentissant ouvrage a longuement trôné sur ma table de chevet avant que, superstition oblige, je l’éloigne de notre vue. Mais voilà que le choléra s’invite en Algérie, une épidémie du moyen âge, pas systématiquement terrassante mais qui sème la peur et installe la psychose lorsque les premiers dysfonctionnements dans sa gestion jaillissent, s’enchaînent et créent le trouble dans ses contradictions. Il se trouve encore en cette ère du numérique, des cadres de tous bords qui croient et usent des vieux réflexes de la démagogie des époques de plomb. Les hommes se distinguent par ce qu’ils font et se ressemblent, pas par ce qu’ils cachent : l’épidémie confirmée le 7 août 2018, n’aura été annoncée que le 23 du même mois. Jusqu’au 15 août, aucun responsable de la Santé n’avait osé lancer l’alerte, alors que dès le 12, une première victime admise à l’Entreprise Publique Hospitalière de Ain Bessam, dans la wilaya de Bouira le 8 août décédait, en contaminant au passage des membres de sa famille venus lui rendre visite. Dans la logique de la médecine moderne, l’alerte aurait dû être déclenchée, même si par exemple, les décideurs concernés, étaient en congé. Mieux, la belle cacophonie constatée du ministère de la Santé, a rendu l’image de la gestion factuelle de l’épidémie: dans sa conférence de presse en milieu de semaine, le premier pensionnaire de ce secteur, évoquait un délai de trois jours pour éradiquer l’épidémie. Le lendemain, ses collaborateurs de l’administration centrale ainsi que les experts du terrain engagés dans la circoncision du fléau, précisaient qu’aucun délai ne pouvait être envisagé dans cette lutte contre la propagation de cette terrible maladie. Mais les crises pouvant constituer de bons catalyseurs pour découvrir les défaillances toutes les institutions publiques concernées directement ou de loin par l’évènement se sont constituées en un front unique. Elle permet surtout de prendre la mesure des failles latentes et des effets pervers qu’entraîne l’insuffisance des contrôles et du quadrillage sanitaires. Et le laxisme des contrôleurs et des producteurs de sources de maladies infectieuses.

Allusion faite à l’inexistence dans notre pays d’une agence nationale de veille sanitaire. Cette entité stratégique pour toutes les politiques de santé dans les pays développés, constitue les tours de guet pour prévenir les situations sanitaires dangereuses comme celle de la réémergence du choléra. Cet organisme est pourtant prévu par la loi sanitaire, mais jamais créé et installé. Le président du Conseil de l’Ordre des Médecins, le Dr Mohamed Berkat Berkani, l’a opportunément relevé. Il a plaidé pour sa mise en œuvre, en somme pour l’application des textes réglementaires relatifs à la politique sanitaire en vigueur. Ce sont ces structures qui préviennent de toutes les maladies à transmission vectorielle, à l’exemple de la grippe sous toutes ses formes, l’Ebola, le virus de l’inflammation gastro-entérites, la typhoïde et….le choléra.

La veille sanitaire en Algérie serait-t-elle un luxe ? Aujourd’hui que 59 cas de choléra auraient été recensés dont 26 finalement avérés négatifs, et après que 179 hospitalisations aient été recensées, plusieurs ministères liés à cette problématique du choléra, sonnent la mobilisation générale. Le branle bas de combat ouvre plusieurs fronts dont celui de l’implication des populations. Il se trouve que c’est par leurs difficultés que les nations se transcendent. Cette expression interpelle particulièrement les citoyens, ceux qui jettent les ordures et balancent leurs déchets n’importe où, qui ne se sentent jamais concernés par la dramatique évolution de leur cadre de vie et de leur environnement. L’insouciance des Algériens envers la propreté et l’hygiène des milieux ambiants, fait qu’ils ne pensent santé que lorsque celle-ci vient à manquer.

Par Fayçal Haffaf