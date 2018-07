<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau drame à Belgaid </span>:<br><span style='color:red;'>Chute mortelle d’un ouvrier subsaharien</span>

A Belgaid, un nouveau pôle urbain est en construction, et plusieurs chantiers de logements de différents types, sont en cours, plusieurs promoteurs et sociétés de réalisation font recours au Subsahariens pour effectuer les travaux de construction.

Récemment, un nouveau drame a eu lieu sur place, quand un jeune ouvrier malien a perdu la vie suite à une chute du 6ème étage alors qu’il effectuait des travaux de maçonnerie dans un chantier de réalisation de logements. Notons, que des dizaines d’ouvriers subsahariens, sont employés par des sociétés de réalisation de logements à Belgaid, ils sont aperçus en nombre dans les chantiers et que des dizaines de Subsahariens sont à l’attente d’un travail au niveau des carrefours à l’est de la ville comme celui de Canastel et du «Palais d’Or», des jeunes venus de pays africains comme le Cameroun, le Mali dont le rêve est de rejoindre l’Europe.

Et devant l’absence du travail, plusieurs d’entre eux ont choisi la maçonnerie pour subvenir à leur besoin quotidien et épargner afin de préparer leur voyage. Quelques uns d’entre eux sont affectés aux travaux difficiles comme le chargement de ciment et des agrégats pour une somme d’argent pouvant atteindre 1500 Da par jour. Alors que d’autres grâce à leur contact avec les maçons algériens, ont appris la maçonnerie et la pose de la dalle de sol et il commence à conquérir du terrain et de plusieurs en plus de promoteurs leur font confiance avec les prix jugés abordables. «Ils travaille avec rigueur et leur travail est encourageant», nous dira un sous-traitant qui emploie déjà 10 ouvriers subsahariens à Belgaid, «comme il ont payé par mètre carré, ils peuvent travailler jusqu’à 1 heure du matin en utilisant des projecteurs» ajoute-t-il. Le recours au Subsahariens est devenu une nécessité pour quelques sous-traitants, «avant, on trouvait d’énormes difficultés à trouver des ouvriers, mais actuellement, la main d’œuvre est disponible grâce aux Subsahariens» ajoute-t-il.