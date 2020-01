<span style='text-decoration: underline;'>Saida </span>:<br><span style='color:red;'>Cinq années de réclusion criminelle à l’encontre du directeur de la CCLS dans une affaire de corruption</span>

Le tribunal de Saida a condamné mardi soir le directeur local de la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) à une peine de cinq années de réclusion criminelle pour «corruption et abus de pouvoir» assortie d’une amende de 50.000 DA, a-t-on appris mercredi auprès du parquet général de la Cour de Saida.

Les faits de cette affaire remontent à lundi dernier, lorsque le propriétaire d’une entreprise, ayant installé des caméras de sécurité au niveau de la CCLS à Saida et sa succursale à Ouled Brahim, a déposé plainte au niveau de la brigade de recherche et d’investigation du groupement territorial de la gendarmerie nationale contre le directeur de la CCLS qui aurait demandé à cet investisseur une somme d’argent contre pour la réception de son chèque bancaire. Les éléments de la BRI de la gendarmerie nationale ont procédé, le jour suivant, à l’arrestation de l’accusé en flagrant délit de corruption et une procédure judiciaire a été immédiatement engagée pour sa comparution en déféré devant le tribunal de Saida, a-t-on indiqué.