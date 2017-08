<span style='text-decoration: underline;'>Lutte antiterroriste</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq casemates et trois bombes de confection artisanale détruites à Bejaïa</span>

Cinq casemates et trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites, mardi à Bejaïa, suite à une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement de l’Armée nationale populaire, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 29 août 2017, cinq (05) casemates et trois (03) bombes de confection artisanale à Bejaïa/5 RM», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam/6 RM, douze (12) contrebandiers et saisi trois (03) véhicules tout-terrain, 2,83 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage».

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Oran/2 RM, un contrebandier à bord d’un camion chargé de 13983 unités de différentes boissons, tandis qu’un détachement de l’ANP a également saisi, à Biskra/4 RM, 3804 unités de différentes boissons». A Tlemcen, Mascara et Naâma/2 RM, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Gardes-frontières «ont arrêté 40 immigrants clandestins de différentes nationalités», ajoute le communiqué.