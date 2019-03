<span style='text-decoration: underline;'>Aïn EL Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq constructions illicites démolies à Cap Falcon</span>

Les services techniques de l’APC d’Aïn EL Türck ont procédé, avant-hier, à la démolition de 05 constructions illicites érigées par des particuliers au niveau du phare de Cap Falcon, localité relevant de la commune d’Aïn El Türck. Les 05 habitations, en voie de finition et bâties en dur, ont été réalisées durant la nuit de jeudi à vendredi, apprend-on auprès d’un responsable.

Aucun renseignement n’a filtré pour l’heure sur l’identité des contrevenants. D’autre part, le maire de la commune d’Aïn El Türck, Smara Abdennour a déclaré qu’il ne tolérerait aucune construction illicite durant son mandat. Ces démolitions seraient, selon lui, un signe d’avertissement pour les éventuels prétendants aux constructions illicites dans une région où le phénomène a pris des proportions alarmantes et incontrôlables et où, chaque espace et le moindre recoin ainsi que les plages, sont envahis par des masures érigées illégalement. Pour bon nombre de citoyens, stopper le phénomène est un premier pas, mais l’éradiquer, est une autre paire de manche.

Karim Bennacef